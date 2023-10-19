ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 14% на заседании 27 октября - SberCIB

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 14% годовых на заседании 27 октября, полагает аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

"27 октября Банк России примет решение по ключевой ставке. Мы ожидаем, что ЦБ повысит ставку на 100 б. п. до 14%. В сентябре годовой рост потребительских цен ускорился до 6%, и теперь не исключено, что по итогам года темпы инфляции могут превысить 7% - верхнюю границу последнего, сентябрьского, прогноза Центробанка. В пересчёте на год инфляция в сентябре составила 11,6% - это максимум с апреля 2022 года. Таким образом, усложняется задача ЦБ по замедлению инфляции до целевых 4% в 2024 году. Для возвращения инфляции к целевому уровню ужесточить денежно-кредитную политику требуется уже сейчас, поскольку эффект от решений регулятора проявляется в экономике далеко не сразу", - пишет эксперт.

Среди других проинфляционных факторов Рапохин выделяет по-прежнему высокие темпы роста кредитования (особенно в субсидируемых категориях) и потребительских расходов. Кроме того, Банк России должен будет учесть опубликованный в конце сентября проект бюджета на 2024 год. В этом документе был значительно повышен прогноз расходов: они составят более 20% от ВВП.

"В этих условиях ЦБ, скорее всего, не только повысит ключевую ставку, но и намекнёт, что готов поднять её ещё на 100 б. п. в декабре, - допускает аналитик инвестбанка. - Такое решение не должно стать сюрпризом для денежного рынка - в котировки уже заложено повышение ставки ЦБ до 14%. Со временем повышение ставки должно внести свой вклад в укрепление рубля, который недавно почти вернулся на уровни середины сентября. Рубль поддержали новые требования об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортёров".

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