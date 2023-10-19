Рубль днем умеренно повышается к основным валютам на фоне подготовки к налоговым выплатам октября

Москва. 19 октября. Доллар США, евро и китайский юань умеренно снижаются на Московской бирже днем в четверг. Рубль повышается к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября.

Курс доллара США составил 97,15 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,52 руб./EUR1, подешевев на 8,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,9 копейки, до 99,57 руб. Курс китайского юаня снизился на 6,2 копейки, до 13,22 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к основным мировым валютам в ходе дневных торгов на фоне начала подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября. В понедельник, 30 октября, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ и акцизы. При этом игроки продолжают внимательно следить за новостями относительно действий властей по стабилизации его курса. Ранее рынок отыграл тему обязательной продажи валютной выручки.

Правительство РФ и Банк России готовят системные решения по развитию внешнеторговых расчетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Очень многие государства хотят с нами вести дела, торговать, инвестировать в Россию. Уверен, что вместе мы научимся обходиться без западных посредников и обеспечим доступ на мировые рынки на основе собственной, или созданной с партнерами инфраструктуры внешней торговли", - сказал он на форуме "Сделано в России".

"Прогресс в этом деле есть. И немалый. Наши компании находят возможности рассчитаться с контрагентами вопреки всем ограничениям. Готовим совместно с Центральным банком системные решения в этой области. Они увеличат доступность расчетов", - отметил глава правительства.

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении закон, который закрепляет с 2024 г. новую схему для определения базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета в зависимости от стоимости нефти, природного газа, экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5.

Документ (N448564-8) был внесен в парламент правительством в конце сентября в рамках "бюджетного пакета" на 2024-2026 гг.

В конце прошлого года в Бюджетном кодексе (БК) РФ был закреплен новый порядок определения базовых нефтегазовых доходов, зафиксирован их объем в 2023-2025 гг. на уровне 8 трлн рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 г. Принятый закон предлагает иную схему для определения их размера в зависимости от базовых цен на нефть, природный газ, стоимости экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5.

Так, базовая цена на нефть принимается на уровне $60 за баррель, индексируется на 2% начиная с 2027 г. - на уровне валютной инфляции, а на природный газ - на уровне среднегодовой экспортной цены на него - $250 за 1 тыс. куб. м с ежегодной индексацией на 2% начиная с 2027 г.

Как пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Лавров, принятие данной поправки позволит примерно на 1,7 трлн рублей увеличивать базовые нефтегазовые доходы и одновременно расходы федерального бюджета.

"Российская валюта продолжает торговаться в узком диапазоне 96-98 по отношению к доллару США. После подписания указа президентом о реализации валютной выручки некоторыми российскими экспортерами на валютном рынке сформировался баланс между спросом и предложением валюты. Однако в среднесрочной перспективе рубль имеет некоторое преимущество в виде жесткой монетарной политики, которая должна привести к снижению потребительского спроса, в том числе на импорт. Также в пользу рубля играет относительно высокая цена на нефть. К концу месяца рубль может получить краткосрочную поддержку. Экспортеры начнут готовиться к очередному налоговому периоду, могут выйти на рынок и предложить дополнительный объем валюты на продажу. Пик выплат НДПИ за сентябрь приходится на 30 октября 2023 года", - отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

"Рубль в среду вновь не показывал ярко выраженную динамику. В последнее время курс во второй половине месяца стабилизируется, начиная показывать более выраженную динамику лишь на фоне налогового периода. Явных факторов для выхода курса пары "доллар-рубль" из диапазона в 96,5-98,5 руб./$1 в ближайшие дни пока нет", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Цены на нефть ускорили падение днем в четверг после смягчения Соединенными Штатами санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы.

Вашингтон принял решение снять на шесть месяцев ограничения на сделки с венесуэльскими нефтью и газом после заключения Каракасом соглашения с оппозицией, подготавливающего почву для проведения новых президентских выборов в стране, сообщил Минфин США.

Приостановка действия американских санкций, по оценкам экспертов, может привести к увеличению добычи нефти Венесуэлой на 200 тыс. баррелей в сутки.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляет $90,62 за баррель, что на 0,94% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов увеличилась на 1,8%, до $91,5 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,77%, до $87,67 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 1,9%, до $88,32 за баррель.

Накануне цены на нефть увеличились до максимумов более чем за две недели в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Подъему рынка также способствовали данные о падении запасов нефти в Штатах.

Согласно еженедельному докладу Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 13 октября, сократились на 4,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали их снижения всего на 30 тыс. баррелей.