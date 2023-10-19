SberCIB подтверждает оценку "держать" для акций Ростелекома

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "держать" для акций "Ростелекома", сообщается в материале старшего аналитика Максима Кондратьева и аналитика Дмитрия Трошина.

"Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал направить на дивидендные выплаты за 2022 год 19 млрд руб. Это соответствует 5,45 руб. (лишь на 1% ниже, чем мы ожидали) на обыкновенную и привилегированную акцию и предполагает дивидендную доходность 6,9% и 7,8% соответственно (Годовое общее собрание акционеров назначено на 28 октября, реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 1 декабря 2023 года). Эта новость позитивна для котировок эмитента, выплаты станут последними в соответствии с дивидендной политикой на 2021-2023 годы, которая предполагает, что компания выплачивает как минимум 5 рублей на акцию в год и как минимум на 5% больше предыдущих выплат, - пишут эксперты в обзоре. - Мы нейтрально оцениваем перспективы цены акций "Ростелекома". С одной стороны, потенциал роста компании ограничен. Подорожание импортного оборудования и сравнительно высокий уровень долга не позволят ей значительно увеличить размер бизнеса. В то же время инвестиционная привлекательность "Ростелекома" зависит прежде всего от дивидендных выплат. Хотя объявление новой дивидендной политики могло бы стать катализатором роста для котировок бумаги, на наш взгляд, дивидендная доходность акций эмитента вряд ли превысит текущую доходность на рынке облигаций, и это ограничивает привлекательность компании".

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