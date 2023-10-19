ПСБ сохраняет прогноз подъема ставки ЦБР на 100 б.п. в октябре

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогноз подъема ключевой ставки Банка России на 100 б.п. (до 14% годовых) по итогам заседания 27 октября 2023 года, говорится в комментарии аналитика Дениса Попова.

"За неделю с 10 по 16 октября рост цен замедлился с 0,24 до 0,15%. Тем не менее темп инфляции остается повышенным, и ее тренд не только не отступает от верхней границы прогноза ЦБ (6-7% на конец года), но и может превысить его. Оценочный уровень годовой инфляции на 16 октября - 9,4% г/г, - отмечает эксперт в комментарии. - Инфляционные риски по-прежнему не снижаются и настраивают на дальнейшее повышение ключевой ставки регулятора. 27 октября ждем +100 б.п., до 14%".

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