"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Procter & Gamble Co. с прогнозной стоимостью на уровне $146,95 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Отчет эмитента за 1К24 финансового года в целом неплохой, хотя компания продолжает повышать цены на свои товары, сильные бренды и широкое предложение в различных ценовых сегментах приводит к небольшой негативной реакции покупателей. Procter & Gamble нивелирует рост отдельных статей расходов, повышая не только цены, но и эффективность производства, что поддерживает рентабельность на высоких значениях: за предыдущие пять лет средняя маржа чистой прибыли составляла 18,4%, в отчетном периоде этот показатель расширился до 20,7%. При этом акции выглядят справедливо оцененными рынком", - пишет эксперт Анна Буйлакова.

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