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19 октября 2023 года 14:20

Рынок акций РФ днем консолидируется при смешанной динамике "фишек", растет Яндекс

Москва. 19 октября. Рынок акций РФ после утреннего снижения залег днем в консолидационный боковик при смешанной динамике цен blue chips на фоне смешанных внешних сигналов в ожидании новостей вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи топчется в районе 3245 пунктов после утреннего снижения к 3230 пунктам; выросли акции "Яндекса", в аутсайдерах выступают бумаги ряда металлургов.

К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 3245,44 пункта (-0,1%, минимум сессии - 3232,16 пункта), индекс РТС - 1050,37 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 4%.

Доллар стоит 97,3 рубля (-0,09 рубля).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Подорожали акции "Яндекса" (+4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,3%), TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,2%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, напряженность на Ближнем Востоке остается повышенной, признаки деэскалации не прослеживаются. Это поддерживает цены на нефть Brent выше $90 за баррель, влияние фактора может сохраняться до следующей недели. Дополнительную порцию оптимизма для цен накануне принесла статистика из США, где наблюдается уверенное восстановление спроса после сезонного спада.

Фьючерсы на Brent вчера нарисовали разворотную формацию "Доджи" на дневном графике, что часто предвещает день снижения. В случае реализации такого сценария инструмент может протестировать отметку $89 за баррель. Вероятность спуска ниже оценивается как низкая.

МИД Ирана призвал ввести нефтяное эмбарго в отношении Израиля после взрыва в городской больнице Газы. Это усиливает опасения рынка, что Иран может оказаться вовлечен в конфликт - это чревато сокращением экспорта нефти из страны и несет риски перебоев с поставками из региона в случае повреждения транспортной инфраструктуры. Между тем ОПЕК пока не планирует предпринимать никаких действий, связанных с призывом Ирана, о чем сообщили четыре источника Reuters, близкие к картелю.

Днем ранее также стало известно, что Иордания отменила саммит, в котором должны были принять участие лидеры США, Египта и Палестины. Этот шаг снижает шансы на дипломатическое урегулирование конфликта. Ситуация на Ближнем Востоке остается главным источником неопределенности для нефтяного рынка. Сложный многолетний конфликт между Израилем и Палестиной разгорелся после атаки со стороны ХАМАС. При этом конфликт затрагивает интересы многих стран региона, на который приходится более четверти всей добычи нефти в мире. Масштабный конфликт может привести к серьезным перебоям с поставками, усугубив существующий дефицит, считает Галактионов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, мировые фондовые площадки в четверг просели, отражая рост доходностей гособлигаций США, высокие цены на энергоресурсы и геополитическую напряженность из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Российский рынок умеренно просел вместе с нефтью, которая ранее служила одним из драйверов роста котировок. Индекс МосБиржи торгуется недалеко от локального максимума (район 3290 пунктов), зарегистрированного в сентябре. Индекс консолидирует рост второй половины сентября - первой половины октября на поддержке у 3220 пунктов. В случае преодоления локального максимума индексу может быть открыт путь к 3440 пунктам. В случае продолжения снижения возможен откат к 3000 пунктам, считает Буйлакова.

Старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев также отмечает, что индекс МосБиржи остается вблизи годового максимума (3287,34 пункт), восходящий среднесрочный тренд пока сохраняется. Слабая динамика акций в четверг обусловлена снижением нефтяных котировок и внешних фондовых площадок.

Инвесторы опасаются, что высокие ключевые процентные ставки станут новой реальностью на долгое время. Отсюда рост доходности в среднесрочных и долгосрочных бондах. Снижение рынка акций помимо прочего связано с ухудшением геополитической ситуации, в которую постепенно втягиваются США. Вечером в четверг в центре внимания будет выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, от которого инвесторы ждут намеков о дальнейшей монетарной политике.

Повышенная волатильность на нефтяном рынке сохраняется из-за напряженности на Ближнем Востоке. Признаков деэскалации конфликта пока нет, но риски расширения его сохраняются. Поэтому в зависимости от поступающих новостей нефть реагирует резким изменением цены, отмечает Яковлев.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), в четверг инвесторы в мире обратят внимание на целый ряд выступлений представителей ФРС, в том числе и главы регулятора Джерома Пауэлла. На динамику рисковых активов также могут повлиять данные по американскому рынку недвижимости и индекс опережающих индикаторов, который прояснит перспективы рецессии. В России будут опубликованы октябрьские данные по мониторингу предприятий - особого внимания в них будут заслуживать ценовые ожидания бизнеса, а данные по инфляционным ожиданиям населения будут опубликованы на следующей неделе.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,9%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng потерял 2,5%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,1-0,6%), но стабилизировались американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы отыграли утренние потери, а фьючерс на Nasdaq подрос на 0,2%).

Банк Южной Кореи по итогам октябрьского заседания в шестой раз подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 3,5%, как и ожидалось.

На нефтяном рынке цены днем в четверг проседают на фоне смягчения санкций США в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК составила $90,02 за баррель (-1,6% и +1,8% в среду), ноябрьская цена WTI - $87,04 за баррель (-1,4% и +1,9% накануне).

Вашингтон принял решение снять на шесть месяцев ограничения на сделки с венесуэльскими нефтью и газом после заключения Каракасом соглашения с оппозицией, подготавливающего почву для проведения новых президентских выборов в стране, сообщил Минфин США.

Приостановка действия американских санкций, по оценкам экспертов, может привести к увеличению добычи нефти Венесуэлы на 200 тыс. баррелей в сутки.

Накануне цены на нефть увеличились до максимумов более чем за две недели в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Подъему рынка также способствовали данные о падении запасов нефти в Штатах. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,5 млн баррелей (ожидалось снижение на 30-300 тыс. баррелей).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-3,9%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-2,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,6%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-2,2%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-2,2%).

Выросли бумаги ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+9,8%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+5,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,7%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4,1%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,5%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 28,57 млрд рублей (из них 3,97 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 3,84 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 2,9 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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