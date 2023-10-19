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19 октября 2023 года 15:00
Промежуточная дивидендная доходность акций ЛУКОЙЛа может составить 7,6% - "Финам"
Промежуточная дивидендная доходность акций "ЛУКОЙЛа" может составить 7,6%, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман. "26 октября СД "ЛУКОЙЛа" рассмотрит вопрос о выплате промежуточных дивидендов. В сокращённой отчётности за полугодие недостаточно данных для точного расчёта объёма дивиденда, однако мы полагаем, что размер выплат составит 570 руб. на акцию, что соответствует 7,6% доходности. Отметим, что наши ожидания совпадают с консенсусом и в случае более низких выплат можно ожидать частичной фиксации прибыли в акциях нефтяника", - пишет аналитик. Всего по итогам 2023 года "ЛУКОЙЛ", по оценкам эксперта, может выплатить около 1150 руб. дивидендов на акцию, что соответствует 15,3% доходности - одно из наиболее высоких значений на российском рынке. Во втором полугодии цены на нефть будут выше, однако Кауфман полагает, что сильный показатель CFO за первое полугодие мог быть частично связан с изменениями в оборотном капитале. "Акции "ЛУКОЙЛа" вплотную подошли к нашей целевой цене в 7631 руб. - оставшийся апсайд составляет 1,7%, - констатирует аналитик. - В то же время с учётом дивидендов за 2023 год апсайд составляет 17%, на фоне чего мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на акции "ЛУКОЙЛа". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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