Рубль получит краткосрочную поддержку в конце месяца - УК "Первая"

Рубль получит краткосрочную поддержку в конце месяца, полагает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

"Российская валюта продолжает торговаться в узком диапазоне 96 - 98 руб./$1, - отмечает эксперт. - После подписания указа президентом о реализации валютной выручки некоторыми российскими экспортерами на валютном рынке сформировался баланс между спросом и предложением валюты. Однако в среднесрочной перспективе рубль имеет некоторое преимущество в виде жесткой монетарной политики, которая должна привести к снижению потребительского спроса, в том числе на импорт. Также в пользу рубля играет относительно высокая цена на нефть".

Аналитик полагает, что к концу месяца рубль может получить краткосрочную поддержку. Экспортеры начнут готовиться к очередному налоговому периоду, могут выйти на рынок и предложить дополнительный объем валюты на продажу. Пик выплат НДПИ за сентябрь приходится на 30 октября 2023 года, подчеркивается в комментарии.

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