"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 8500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 8500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,95%, стоп-приказ: 6900 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

26 октября совет директоров компании рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев 2023 года. Аналитики ожидают цифры выше 500 руб. на акцию, что может спровоцировать импульс наверх.

"С технической точки зрения восходящий тренд продолжается, и цена обновила исторический максимум. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 6 900 руб. риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,86", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "Лукойл" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объемам нефтедобычи в России.

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