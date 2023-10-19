Альфа-банк подтверждает прогноз повышения ставки ЦБР на 100 б.п. в октябре

Альфа-банк подтверждает прогноз повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п. на заседании 27 октября, отмечается в обзоре банка.

"Как сообщил Росстат, инфляция за неделю с 10 по 16 октября замедлилась до 0,15% н/н (с 0,24% неделей ранее), однако все еще остается на высоком уровне, - констатирует главный экономист Наталья Орлова. - Так, на 16 октября инфляция составила 0,45% с начала месяца или 6,38% г/г. Существенный вклад в инфляцию вносит продовольственный сегмент, где наблюдается рост цен на основные продукты питания, в частности на яйца. Как сообщают российские СМИ, это связано с нехваткой товаров, которая может продолжаться длительное время и имеет проинфляционный эффект на другие продукты питания. Данные по инфляции указывают на то, что инфляционное давление скорее всего сохранится высоким и к концу 2023 г. инфляция вероятно составит 7,3% г/г, что выше прогнозного диапазона ЦБ РФ 6-7%. Таким образом, мы подтверждаем свои ожидания повышения ключевой процентной ставки на 100 б.п. на заседании ЦБ РФ 27 октября".

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