Дивдоходность акций Транснефти за 2023г может составить 14% - ПСБ

Дивидендная доходность акций "Транснефти" по итогам 2023 года может составить 14% (порядка 21000 рублей на акцию), считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Чистая прибыль эмитента по РСБУ за 9М23 выросла в 4,2 раза, до 190,55 млрд руб., что в 4,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка выросла на 7,2% (до 884 млрд руб.), себестоимость увеличилась на 9,5% (до 777,8 млрд руб.). При этом коммерческие расходы снизились в три раза и составили 5,8 млрд руб., - отмечают эксперты в комментарии. - Результаты компании по прибыли сильные, но кратный рост носит "бумажный" характер и обусловлен получением значительных прочих доходов - скорее всего, это курсовые разницы и переоценка финвложений. Темпы роста выручки ниже темпов роста себестоимости, что давит на рентабельность. Напомним, что дивидендной базой служит отчетность по МСФО, и прибыль будет очищена от "бумажных" факторов".

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