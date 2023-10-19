Инвестбанк Синара подтверждает позитивную оценку акций ММК

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает позитивную оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), дивидендная доходность бумаг эмитента за 2023 год может составить около 13%, сообщается в обзоре экспертов.

"ММК" опубликовал нейтральные производственные результаты за 3К23. В 4К23 компания ожидает сезонное замедление спроса со стороны строительного сектора, но его в значительной степени компенсирует промышленное потребление. При этом выпуск стали может умеренно снизиться в квартальном сопоставлении из-за плановых капитальных ремонтов в доменном и прокатном переделах. Полагаем, эмитент не станет раскрывать отчетность за 9М23 по МСФО и перейдет на публикацию полугодовой отчетности. По итогам 2023 года дивидендная доходность бумаг "ММК" может составить около 13%. Мы подтверждаем позитивный взгляд на акции компании", - указывает старший аналитик банка Дмитрий Смолин.

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