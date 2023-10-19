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19 октября 2023 года 10:52

БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать "префы" Транснефти

БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать привилегированные акции "Транснефти" с целевой ценой 165000 руб. за бумагу с горизонтом инвестирования 279 дней. Цена входа составляет 145000 руб., потенциальная доходность: около 12,6%, сообщается в комментарии эксперта портала Дмитрия Пучкарева.

Аналитик отмечает, что в привилегированных акциях "Транснефти" уже в ближайшие месяцы может раскрыться сильный драйвер - дробление (сплит) акций.

"Это сильный драйвер для акций, так как на текущий момент бумаги Транснефти являются самыми дорогими на рынке из наиболее ликвидных. Из-за высокой цены они недоступны широкому кругу частных инвесторов, которые по итогам сентября 2023 года формировали 81% торгового оборота на рынке акций. Сплит сделает бумаги более доступными, что должно спровоцировать притоки капитала в бумагу. Более того, в планах компании продолжить работать над повышением привлекательности акций для инвесторов", - пишет Пучкарев.

Акции "Транснефти", по мнению стратега, интересны для частных инвесторов из-за стабильной и ожидаемой высокой дивдоходности. По итогам 2022 года она составила 11,9%. По итогам 2023 года ожидается около 11-14%.

"Транснефть" получает рублевую выручку и меньше зависит от колебаний курса валюты, чем добывающие компании нефтяного сектора, - добавляет Пучкарев. - Это значимый момент в свете шансов на укрепление рубля в ближайшие месяцы. Жесткая политика ЦБ и директивы по продаже валютной выручки могут давить на экспортеров через усиление нацвалюты - в этих условиях бумаги "Транснефти" могут выглядеть лучше рынка".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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