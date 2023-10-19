Рубль может закрепиться в четверг на отметке 97 руб./$1 - SberCIB

Рубль может закрепиться в четверг на отметке 97 руб./$1, а котировки нефти Brent, скорее всего, удержатся около $91 за баррель, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в первой половине дня в среду подорожал почти до 97 руб./$1, но позже вернулся к 97,5 руб./$1. Обороты торгов валютного рынка продолжают расти - это может означать, что экспортёры постепенно увеличивают продажи. Если такая тенденция продолжится, то рубль закрепится у 97 руб./$1",- отмечается в комментарии.

Котировки Brent в среду повысились на $1,6 до $91,5 за баррель. Рынок отреагировал на обострение конфликта на Ближнем Востоке и недельные данные Минэнерго США о снижении запасов нефти. Утром в четверг нефть торгуется чуть ниже уровней предыдущего закрытия. Эксперты инвестбанка ожидают, что сегодня цены удержатся около $91 за баррель.

"Доходности ОФЗ в среду выросли в среднем на 9 б. п. вдоль кривой, - констатируют аналитики SberCIB. - Это могло быть вызвано жёсткими комментариями ЦБ и высокими премиями на аукционах. Вечером Росстат опубликовал данные, согласно которым инфляции с 10 по 16 октября замедлилась до 0,15% против 0,24% неделей ранее. При этом в пересчёте на год инфляция более чем вдвое превышает целевой уровень ЦБ (4%). Мы ожидаем, что доходности ОФЗ продолжат расти - рынок пересматривает вероятность повышения ключевой ставки на предстоящих заседаниях Центробанка".

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