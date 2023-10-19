Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в США:

- Продажи домов на вторичном рынке США за сентябрь;

- Недельная статистика по заявкам на пособие по безработице в США;

- Производственный индекс ФРБ Филадельфии за октябрь;

- Выступления представителей ФРС.

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