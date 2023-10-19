Цены рублевых корпбондов в четверг могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 19 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением негативных внешних факторов; вместе с тем некоторую поддержку рынку будет оказывать наметившаяся стабилизация курса рубля после подписания президентом РФ указа о введении сроком на 6 месяцев обязательной продажи валютной выручки экспортерами, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы понесли серьезные потери в среду на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и роста доходности US Treasuries, инвесторы также оценивали статданные и "Бежевую книгу" Федеральной резервной системы (ФРС). Доходность 10-летних гособлигаций США повысилась в среду на 5,6 базисного пункта и достигла максимальных с июля 2007 года 4,902% годовых.

Вместе с тем число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, увеличилось на 7% относительно предыдущего месяца и составило 1,358 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в августе количество новостроек равнялось 1,269 млн, а не 1,283 млн, как заявлялось ранее. Аналитики прогнозировали увеличение показателя до 1,38 млн с прежде объявленного августовского уровня, то есть на 7,6%. Экономическая активность в Штатах в основном оставалась стабильной в сентябре - начале октября, говорится в опубликованном в среду региональном обзоре ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). При этом об ускорении темпов экономического роста сообщили лишь три региона из 12.

Член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер до публикации обзора заявил, что американский ЦБ мог бы занять выжидательную позицию и посмотреть на развитие экономики до принятия каких-либо решений в отношении процентных ставок. "Я буду внимательно следить за данными, чтобы понять, начинает ли охлаждаться реальная сторона экономики - или цены, номинальная сторона экономики, разгоняются, - сказал он на семинаре в Лондоне. - Пока еще рано судить. Поэтому я считаю, что мы можем подождать и посмотреть, как развивается экономика, прежде чем принимать твердые решения по траектории процентной ставки". По словам Уоллера, если реальная сторона экономики будет охлаждаться, у Федрезерва появится больше возможностей не торопиться с дальнейшим повышением ставок. В случае же стабилизации или ускорения инфляции наверняка потребуется дополнительное ужесточение политики, полагает он.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг резко снижаются вслед за падением Уолл-стрит накануне. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск теряет 1,4%, гонконгский Hang Seng - 2,1%. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 1,9%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 мск снизился на 1,8%. Банк Кореи по итогам октябрьского заседания в шестой раз подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 3,5%, как и ожидалось. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка опустился на 1,4%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в четверг на новостях о смягчении Соединенными Штатами санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы. Вашингтон принял решение снять на шесть месяцев ограничения на сделки с венесуэльскими нефтью и газом после заключения Каракасом соглашения с оппозицией, подготавливающего почву для проведения новых президентских выборов в стране, сообщил Минфин США. Приостановка действия американских санкций, по оценкам экспертов, может привести к увеличению добычи нефти Венесуэлой на 200 тыс. баррелей в сутки.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:29 мск в четверг составила $91,22 за баррель, что на 0,31% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов увеличилась на 1,8%, до $91,5 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,08%, до $88,25 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 1,9%, до $88,32 за баррель.

Накануне цены на нефть увеличились до максимумов более чем за две недели в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Подъему рынка также способствовали данные о падении запасов нефти в Штатах. Согласно еженедельному докладу Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 13 октября, сократились на 4,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали их снижения всего на 30 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов бензина на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 758 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 18 октября выросла в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,513 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,014 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,17% и составил 105,83 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,14%, опустившись до 857,11 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (-1,2%), "РЖД-001P-02R" (-1%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,69%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-16R" (+0,73%), "Сегежа Групп-002P-01R" (+0,33%) и "Почта России-001Р-10" (+0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Элемент лизинг" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей. Компания установила ставки 1-36 купонов на уровне 15,5% годовых. Ставкам соответствует доходность к погашению 16,65% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 1-35 купонов, еще 3,05% - в дату погашения облигаций. Облигации размещены в рамках программы бондов эмитента объемом 30 млрд рублей.

ООО "Моторика" полностью разместило дебютный выпуск 3-летних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 15,75% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через год в размере 16,71% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 9-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости бондов, в дату выплаты 10-го купона - 20% от номинала, 11-го купона - 30%, 12-го купона - 40%.

ООО "Агротек" (Камчатский край) полностью разместило выпуск облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Срок обращения - около 3,7 лет (1365 дней) с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 12-15-го купонов.

МТС-банк (MOEX: MBRD) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 15,37% годовых. Ставки купонов по выпуску переменные с привязкой к RUONIA, спред для расчета 2-13-го купонов установлен в размере 2,2% годовых (или 220 базисных пунктов). Длительность 1-го купонного периода - 2 дня, 2-13 купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 октября. Техразмещение запланировано на 23 октября.

ООО "РуссОйл" установило ставку 1-го купона дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн руб. на уровне 18% годовых. Компания планирует разместить бонды 24 октября. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.

ООО "Лизинг-трейд" планирует 23 октября начать размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов - 20% годовых, 13-36-го купонов - 16% годовых, 37-60-го купонов - 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация равномерными частями в последние два года обращения.

ГК "Автодор" перенесла сбор заявок на годовые облигации серии БО-006Р-03 объемом 10-20 млрд рублей на неопределенный срок. Ранее компания планировала собрать книгу заявок на облигации 19 октября. Ориентир доходности - премия не выше 200 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 1 год. Продолжительность 1-го купона составит 91 день, 2-го купона - 78 дней, 3-го купона - 156 дней, 4-го купона - 39 дней. По выпуску будут предусмотрены call-опционы в даты окончания 2-го и 3-го купонных периодов (апрель и сентябрь 2024 года).

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 42-го купона облигаций 26-й и 27-й серий в размере 7% годовых. Компания разместила инфраструктурные бонды 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. По облигациям объявлена 34-летняя оферта.