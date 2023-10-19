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19 октября 2023 года 09:10

Нефть дешевеет на фоне смягчения санкций в отношении Венесуэлы

Уолл-стрит рухнула на 1-1,6% на торгах в среду. Фондовые индексы стран АТР падают в четверг. Цены на нефть опускаются в четверг утром.

Американские фондовые индексы понесли серьезные потери в среду на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и роста доходности US Treasuries, инвесторы также оценивали статданные и "Бежевую книгу" Федеральной резервной системы (ФРС).

Как сообщалось, не менее 500 человек стали жертвами удара по больнице Аль-Ахли на территории сектора Газа. Палестинская группировка ХАМАС заявила о 600 погибших и обвинила в ударе израильских военных, тогда как Армия обороны Израиля сообщила, что взрыв в больнице связан с неудачным запуском ракет палестинским движением "Исламский джихад".

Давление на рынок оказал и рост доходности американских гособлигаций. Так, доходность 10-летних бумаг повысилась в среду на 5,6 базисного пункта и достигла максимальных с июля 2007 года 4,902%.

Вместе с тем число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, увеличилось на 7% относительно предыдущего месяца и составило 1,358 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в августе количество новостроек равнялось 1,269 млн, а не 1,283 млн, как заявлялось ранее.

Аналитики прогнозировали увеличение показателя до 1,38 млн с прежде объявленного августовского уровня, то есть на 7,6%, по данным Trading Economics.

Экономическая активность в Штатах в основном оставалась стабильной в сентябре - начале октября, говорится в опубликованном в среду региональном обзоре ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). При этом об ускорении темпов экономического роста сообщили лишь три региона из 12.

Член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер до публикации обзора заявил, что американский ЦБ мог бы занять выжидательную позицию и посмотреть на развитие экономики до принятия каких-либо решений в отношении процентных ставок.

"Я буду внимательно следить за данными, чтобы понять, начинает ли охлаждаться реальная сторона экономики - или цены, номинальная сторона экономики, разгоняются, - сказал он на семинаре в Лондоне. - Пока еще рано судить. Поэтому я считаю, что мы можем подождать и посмотреть, как развивается экономика, прежде чем принимать твердые решения по траектории процентной ставки".

По словам Уоллера, если реальная сторона экономики будет охлаждаться, у Федрезерва появится больше возможностей не торопиться с дальнейшим повышением ставок. В случае же стабилизации или ускорения инфляции наверняка потребуется дополнительное ужесточение политики, полагает он.

Кроме того, Уолл-стрит внимательно следила за новостями эмитентов, которые продолжают очередной сезон квартальных отчетов.

Акции Morgan Stanley (SPB: MS) подешевели на 6,8% на торгах в среду. Его чистая прибыль в третьем квартале уменьшилась на 9%, до $2,26 млрд с $2,94 млрд за тот же период прошлого года.

Другой банк, U.S. Bancorp (SPB: USB), в минувшие три месяца сократил чистую прибыль на 16%. Котировки его бумаг снизились на 4,4%.

Рыночная стоимость M&T Bank (SPB: MTB) уменьшилась на 2,5%, хотя он отчитался о росте чистой прибыли в июле-сентябре до $690 млн, или $3,98 на акцию, по сравнению с $647 млн, или $3,53 на акцию, годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали $3,88 на акцию.

Капитализация United Airlines Holdings (SPB: UAL) сократилась на 9,7%. Материнская структура авиакомпании United Airlines в июле-сентябре увеличила чистую прибыль на 21%, но дала слабый прогноз на оставшуюся часть текущего года.

Одна из крупнейших американских компаний в сфере грузоперевозок J.B. Hunt Transport Services (SPB: JBHT) сократила чистую прибыль в минувшие три месяца более чем на 30% на фоне сохранения низкого спроса на транспортные услуги, причем результат оказался хуже ожиданий. Бумаги компании потеряли в цене 8,9%.

Рыночная стоимость производителя автодомов и моторных лодок Winnebago Industries (SPB: WGO) уменьшилась на 3,2%. В четвертом финквартале эта компания сократила чистую прибыль почти вдвое и снизила выручку на треть.

Производитель графических процессоров Nvidia Corp. (SPB: NVDA) заявил, что введение дополнительных ограничений на поставки американских технологий в КНР может сдвинуть сроки разработки его продукции, но не окажет существенного влияния на финансовые показатели в краткосрочной перспективе. Министерство торговли США во вторник сообщило, что ограничения вводятся на фоне стремлений Пекина приобретать "полупроводники, необходимые для разработки и производства таких технологий, как искусственный интеллект (ИИ), для применения в военной сфере". Бумаги Nvidia подешевели на 4%, несмотря на новости о ее сотрудничестве с тайваньской Foxconn в области создания ИИ-фабрик. Foxconn будет использовать технологии американского партнера при создании центров обработки данных для различных областей, включая цифровизацию производства и разработку электромобилей.

Капитализация онлайн-ритейлера Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) снизилась на 2,5%, несмотря на планы роботизации складской деятельности и использования ИИ-инструментов для повышения ее эффективности. Предполагается, что новая робосистема Sequoia позволит сократить время исполнения заказов на 25%.

Бумаги Illumina Inc. (SPB: ILMN), специализирующейся на решениях для генетического тестирования, подешевели на 5,6% после подачи иска против бывших и действующих членов ее совета директоров компанией инвестора-активиста Карла Айкана, обеспокоенного закрытием сделки Illumina по покупке разработчика тестов для выявления рака Grail без получения регуляторного одобрения. Айкан считает ущерб от этих действий многомиллиардным.

International Paper Co. (SPB: IP) анонсировала сокращение порядка 900 рабочих мест в рамках оптимизации производства. Рыночная стоимость крупнейшего в мире производителя целлюлозно-бумажной продукции понизилась на 0,7%.

Акции Travelers Cos. (SPB: TRV) также потеряли в цене 0,7%, хотя одна из крупнейших в США компаний в сфере страхования имущества и бизнеса увеличила выручку в июле-сентябре на 14%, до $10,64 млрд при среднем прогнозе экспертов в $10,5 млрд.

Между тем Procter & Gamble Co. (SPB: PG) (P&G) в первом квартале 2024 финансового года нарастила чистую прибыль на 15%, выручку - на 6%. Котировки бумаг крупнейшего в мире производителя потребительских товаров повысились на 2,6%.

Abbott Laboratories (SPB: ABT) в третьем квартале календарного 2023 года снизила выручку значительно меньше ожиданий. Капитализация производителя фармацевтической продукции и медицинского оборудования выросла на 3,7%.

Spirit AeroSystems Holdings (SPB: SPR), производитель комплектующих для авиационной отрасли, подписала соглашение с Boeing Co. (SPB: BA), предусматривающее совместную работу двух компаний над решением возникших ранее операционных проблем. Акции Spirit взлетели в цене на 23,1%, бумаги Boeing подорожали на 0,1%.

Оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. (SPB: YUM) сообщил о продлении часов работы тысяч пиццерий Pizza Hut в США как минимум до полуночи. Его бумаги прибавили в цене 1,3%.

Dow Jones Industrial Average опустился по итогам торгов на 1% и составил 33665,08 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 снизилось на 1,34% - до 4314,6 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,62% и составил 13314,3 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг резко снижаются вслед за падением Уолл-стрит накануне.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск теряет 1,4%, гонконгский Hang Seng - 2,1%.

Средние цены на новостройки в 70 крупных городах Китая в сентябре третий месяц подряд опустились на 0,1% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. В Шэнчьжэне стоимость нового жилья упала на 3%, как и в августе, в Гуанчжоу - на 1,7% после спада на 1,4% месяцем ранее. Между тем в Пекине и Шанхае рост цен ускорился до 2,9% с 2,8% и до 4,4% с 4,1% соответственно.

В число лидеров снижения среди компонентов Hang Seng входят акции интернет-компаний JD.com Inc. (SPB: JD) и Baidu Inc. (SPB: BIDU), дешевеющие на 5,2% и 4,9% соответственно, автомобильной Geely - на 4,8%, банка China Merchants Bank - на 4,5% и фармацевтической Sinopharm Group - на 4,1%.

При этом дорожают бумаги производителей электроники Lenovo и Xiaomi (SPB: 1810) - на 4,8% и 1,1% соответственно, а также оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 2,9%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:33 мск уменьшилось на 1,7%.

Объем экспорта Японии в сентябре вырос на 4,3% относительно того же месяца прошлого года - до 9,198 трлн иен ($61,4 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Рост показателя отмечен впервые с июня. Японский импорт в прошлом месяце рухнул на 16,3% - до 9,136 трлн иен. Снижение было зафиксировано шестой месяц подряд.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал увеличение экспорта на 3,1% после сокращения на 0,8% в августе и уменьшение импорта на 12,9% после спада на пересмотренные 17,7% месяцем ранее.

На торгах в Токио заметно теряют в стоимости акции технологических компаний, включая Tokyo Electron (-4,5%), Socionext (-6,5%), Lasertec (-3,6%), Disco Corp. (-4,7%) и Advantest (-4,1%). Капитализация Mitsubishi Corp. снижается на 2,5%, Mitsubishi Motors Corp. - на 4,9%, Fast Retailing - на 2,6%, Daiichi Sankyo - на 6,8%.

Между тем повышается стоимость бумаг железнодорожных Keio Corp. (+2,2%), Odakyu Electric Railway (+1,7%), West Japan Railway и Keisei Electric Railway (+1% у обеих).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 мск снизился на 1,8%.

Банк Кореи по итогам октябрьского заседания в шестой раз подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 3,5%, как и ожидалось.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снижаются на 1,1%, авиакомпании Korean Air Lines - на 2,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1%, сталелитейной Posco - на 4,1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка опустился на 1,4%.

Безработица в Австралии в сентябре снизилась до минимальных за три месяца 3,6% по сравнению с 3,7% в августе, согласно официальным данным. Рынок не ожидал изменения показателя.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 1,4% и 1,7% соответственно, банка ANZ Group - на 1,1%.

Цены на нефть опускаются в четверг на новостях о смягчении Соединёнными Штатами санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы.

Вашингтон принял решение снять на шесть месяцев ограничения на сделки с венесуэльскими нефтью и газом после заключения Каракасом соглашения с оппозицией, подготавливающего почву для проведения новых президентских выборов в стране, сообщил Минфин США.

Приостановка действия американских санкций, по оценкам экспертов, может привести к увеличению добычи нефти Венесуэлой на 200 тыс. баррелей в сутки.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск в четверг составляет $91,12 за баррель, что на $0,38 (0,42%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов увеличилась на $1,6 (1,8%), до $91,5 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,13 (0,15%), до $88,19 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $1,66 (1,9%), до $88,32 за баррель.

Накануне цены на нефть увеличились до максимумов более чем за две недели в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Подъему рынка также способствовали данные о падении запасов нефти в Штатах.

Согласно еженедельному докладу Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 13 октября, сократились на 4,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали их снижения всего на 30 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина уменьшились на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов бензина на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 758 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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