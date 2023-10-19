Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 19 октября. Доллар США и юань не меняются на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль стабилен в условиях отсутствия заметных стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,4075 руб./$1 (+1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 3,51 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,3 коп. - до 13,283 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль находится в ожидании ярких драйверов, способных задать ему направление для движения. Мировые рынки капитала снижаются, но некоторую поддержку начинает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговому периоду октября, однако выплаты будут произведены только 30 октября. Нефтяные котировки утром чуть опускаются после заметного укрепления накануне.

Уолл-стрит рухнула на 1-1,6% в среду на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и роста доходности US Treasuries, инвесторы также оценивали статданные и "Бежевую книгу" Федеральной резервной системы (ФРС). Так, доходность 10-летних американских гособлигаций повысилась в среду на 5,6 базисного пункта и достигла максимальных с июля 2007 года 4,902%.

Экономическая активность в Штатах в основном оставалась стабильной в сентябре - начале октября, говорится в опубликованном в среду региональном обзоре ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). При этом об ускорении темпов экономического роста сообщили лишь три региона из 12.

Член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер до публикации обзора заявил, что американский ЦБ мог бы занять выжидательную позицию и посмотреть на развитие экономики до принятия каких-либо решений в отношении процентных ставок.

По словам Уоллера, если реальная сторона экономики будет охлаждаться, у Федрезерва появится больше возможностей не торопиться с дальнейшим повышением ставок. В случае же стабилизации или ускорения инфляции наверняка потребуется дополнительное ужесточение политики, полагает он.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 1,87%, китайский CSI300 снижается на 1,62%, гонконгский Hang Seng - на 1,96%, южнокорейский Kospi - 1,77%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 1,65%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 опускается на 0,21%.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $91 за баррель, что на 0,54% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $88,06 за баррель, что на 0,27% меньше итогового значения предыдущей сессии.