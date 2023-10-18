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18 октября 2023 года 19:50

Рынок акций РФ в среду консолидировался у 3250п по индексу Мосбиржи, выросли нефтяники, упала АЛРОСА после отсечки

Москва. 18 октября. Рынок акций РФ в среду консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов - выросла нефть (Brent превысила $91 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, но снизились внешние фондовые площадки из-за опасений длительного сохранения жесткой монетарной политики Федрезервом США. Индекс Мосбиржи на фоне укрепления рубля завершил день ниже 3250 пунктов после роста днем выше 3260 пунктов (максимум с начала сентября), при этом выросли нефтяники, упали после отсечки дивидендов акции "АЛРОСА".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3249,21 пункта (+0,1%, максимум сессии - 3262,54 пункта), индекс РТС - 1051,17 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 5,1%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 97,38 рубля (-0,32 рубля).

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +1,2% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Поддержку акциям "ЛУКОЙЛа", которые в среду обновили максимум (котировки бумаг достигали 7535 рублей), оказали новости, что совет директоров НК рассмотрит 26 октября рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев. Также планируется обсудить подготовку к внеочередному собранию акционеров.

Подешевели после отсечки дивидендов акции "АЛРОСА" (-5,1%, до 73,12 рубля; дивиденды за I полугодие - 3,77 рубля на бумагу).

Также просели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,4%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -1,2% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в среду показал смешанную динамику "фишек", индекс МосБиржи протестировал 3260 пунктов, но удержаться там не смог. Главным фактором поддержки выступил рост цен на нефть, сдерживали покупателей укрепление рубля и негативный внешний фон.

Мировые рынки реагировали продажами на ухудшение геополитической ситуации на Ближнем Востоке. В то же время "военная премия" в нефти выросла. Позитивной для сырья оказалась и статистика: статданные по Китаю (ВВП, объемы розничных продаж и промпроизводства) оказались лучше ожиданий. Окончательная оценка сентябрьского ИПЦ в еврозоне совпала с прогнозом - потребительские цены в еврозоне замедлились до минимума с октября 2021 года. В четверг интерес представляет выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

"Шансы на продолжение роста российского рынка сохраняются - рубль еще относительно слаб, несмотря на попытки укрепления, тогда как нефть демонстрирует ценовой оптимизм. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 19 октября - 3150-3275 пунктов", - считает Бахтин.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, рост российского рынка в начале дня сменился снижением к вечеру на фоне слабой динамики на глобальных рынках и отката нефтяных котировок. Котировки нефти Brent в течение дня превышали отметку $92 за баррель, однако вечером вернулись в район $91 за баррель. Тем не менее, индекс МосБиржи по-прежнему находится в шаге от годового пика 3287,34 пункта и остается в рамках среднесрочного восходящего тренда.

В среднесрочной перспективе рынок акций имеет значительный потенциал роста: до конца 2024 года он может прибавить до 30%. Из них 20% придется на рост акций, а 10% - на дивидендную доходность. При этом потенциал роста ограничивается жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ и, как следствие, высокой ставкой по альтернативным инвестициям.

В США статданные по рынку недвижимости оказались позитивными, что лишний раз подтвердило стабильность американской экономики, а значит, риск ужесточения монетарной политики ФРС сохраняется. Рынки отреагировали на это снижением. В фокусе внимания инвесторов остаются выступления ряда чиновников ФРС, их заявления представляют интерес в преддверии заседания регулятора в начале ноября, считает эксперт.

К концу месяца рубль может ускорить темпы укрепления. Экспортеры начнут готовиться к очередному налоговому периоду и предложить дополнительный объем валюты на продажу. Пик выплат НДПИ за сентябрь приходится на 30 октября, напомнила Кирсанова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду обновил максимумы с сентября благодаря высокому спросу, прежде всего, на акции нефтяного сектора, после чего игроки предпочли выборочно зафиксировать прибыль. Иран в среду призвал к нефтяному эмбарго против Израиля. Заявления исламской республики, впрочем, можно считать словесной интервенцией, а ОПЕК+ сообщила, что пока не планирует проводить внеочередное заседание.

"Транснефть" (MOEX: TRNF) (+1,2%) в среду сообщила о скачке прибыли за 9 месяцев текущего года по РСБУ в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 190,55 млрд руб. Накануне представители менеджмента компании говорили об обсуждении различных идей повышения ликвидности акций помимо сплита. "Транснефть" при этом заплатила дивиденды за весь 2022 год с одной из наиболее высоких доходностей по российскому рынку - на уровне 11,9%.

На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдается уход от риска, который оказал давление на акции и усилил спрос на многие сырьевые товары, среди которых нефть, драгоценные и цветные металлы. Инвесторы опасаются эскалации конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с поставками. Индексы Мосбиржи и РТС чувствовали себя лучше зарубежных площадок во многом благодаря нефтяному сектору и перспективам выплат дивидендов, отмечает Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, для рынков сейчас характерна неопределенность. Позитивные данные по экономике КНР компенсируются проблемами жилищного строительства в Китае. Ожидания, что ФРС США прекратит повышать ставки, уравновешиваются тем, что период текущих высоких ставок может продлиться на более длительный срок. Также инвесторов беспокоит растущая волатильность в нефти, металлах и доходностях государственных облигаций на фоне нового обострения ситуации вокруг Палестины.

В США под давлением оказались акции технологического сектора после того, как администрация президента США Джо Байдена заявила о намерении прекратить поставки в Китай более современных микрочипов для искусственного интеллекта, разработанных Nvidia и другими компаниями.

На российском рынке динамика "фишек" была смешанная. "Транснефть" раскрыла сильные результаты по РСБУ за 9 месяцев 2023 года. Группа "ММК" раскрыла операционные показатели за 9 месяцев: выплавка стали увеличилась в годовом сопоставлении на 11,4%, продажи товарной металлопродукции выросли на 10,9%. В поквартальном сравнении выплавка снизилась на 3,0%, а реализация осталась на уровне предыдущего квартала. Совет директоров "ВУШ Холдинга" (MOEX: WUSH) (-1,4%) рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 10,25 руб. на акцию (доходность около 4,6% годовых, дивидендный реестр закроется 4 декабря).

Индекс МосБиржи встречает рост сопротивления продавцов по мере приближения к годовому максимуму. Об этом также говорит положение индикатора относительной силы RSI, который приблизился к зоне перекупленности, отмечает Калачев.

В среду на рынках Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,01%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), проседают Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE теряют 0,9-1,3%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,5-0,8% во главе с S&P 500).

ВВП Китая в III квартале вырос на 4,9% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления. Таким образом, темпы роста ВВП замедлились по сравнению с 6,3% во втором квартале.

При этом результат оказался выше прогнозов аналитиков: респонденты Trading Economics в среднем ожидали увеличения на 4,4%, The Wall Street Journal - на 4,5%.

Экономика КНР в январе-сентябре выросла на 5,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Пекин ставит целью рост экономики в 2023 году примерно на 5%.

Тем временем, потребительские цены в Великобритании в сентябре выросли на 6,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция осталась на августовском уровне, минимальном за полтора года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали замедление инфляции до 6,6%.

В США число новостроек в сентябре увеличилось на 7% относительно предыдущего месяца и составило 1,358 млн в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг. Эксперты прогнозировали увеличение показателя до 1,38 млн с прежде объявленного августовского уровня, то есть на 7,6%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены немного сбавили темпы роста, подогретого ранее новым витком напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $91,03 за баррель (+1,3% и +0,3% накануне), ноябрьская цена WTI - $87,86 за баррель (+1,4% и без изменений во вторник).

Минздрав в секторе Газа во вторник сообщил, что не менее 500 человек стали жертвами удара по больнице Аль-Ахли на территории анклава. Позднее палестинская группировка ХАМАС заявила о 600 погибших и обвинила в ударе израильских военных, тогда как Армия обороны Израиля заявила, что взрыв в больнице связан с неудачным запуском ракет палестинским движением "Исламский джихад".

Новости об атаке на больницу поступили на фоне ожидаемого визита президента США Джо Байдена в регион.

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали их снижения всего на 30 тыс. баррелей, а опрошенные Trading Economics аналитики ожидали сокращения на 300 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 758 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+21%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+11,3%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+6,7%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+6,1%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+5,5% и +10,5% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+5% и +9,8% "префы"), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+4,8%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+4,4% и +7,2% "префы").

Чистая прибыль "Транснефти" (+1,2%) за 9 месяцев 2023 года по РСБУ составила 190,55 млрд руб., что в 4,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 7,2% (до 884 млрд руб.), себестоимость увеличилась на 9,5% (до 777,8 млрд руб.). При этом коммерческие расходы снизились в 3 раза и составили 5,8 млрд руб.

Снизились акции ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-4,8%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,1%), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (-4%), бумаги ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-3,7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-3,1%).

Совет директоров "ВУШ Холдинга" (-1,4%, до 221,84 рубля) рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 10,25 руб. на акцию, отсечка реестра под выплаты - 4 декабря, сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 81,21 млрд рублей (из них 17,89 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 10,15 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,83 млрд рублей на "префы" "Транснефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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