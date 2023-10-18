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18 октября 2023 года 19:40

Рубль в среду заметно укрепился к основным валютам на фоне подорожавшей нефти

Москва. 18 октября. Доллар США, евро и китайский юань подешевели на Московской бирже по итогам торгов среды. Рубль заметно укрепился к бивалютной корзине на фоне подорожавшей нефти и с учетом подготовки экспортеров к налоговым выплатам октября.

Курс доллара США составил 97,39 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 31 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,6 руб./EUR1, подешевев на 92,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 58,56 копейки, до 99,74 руб. Курс китайского юаня снизился на 3,4 копейки, до 13,29 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепился к основным мировым валютам по итогам торгов среды на фоне дорожащей нефти и с учетом начала подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября. В понедельник, 30 октября, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ и акцизы. При этом игроки продолжали внимательно следить за новостями относительно обязательной продажи валютной выручки с целью стабилизировать курс рубля, о введении которой было объявлено на прошлой неделе, однако в целом рынок уже отыграл данную тему.

Прогноз правительства РФ относительно среднегодового курса в 90 рублей за доллар на 2024 год является "рабочим", основан на фундаментальных факторах, власти продолжают анализировать ситуацию, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Это прогноз, основанный на фундаментальных (факторах- ИФ)... Мы оцениваем прогноз как рабочий на данный момент. Это наш прогноз, на котором основан бюджет", - сказал он журналистам в Пекине, комментируя вопрос, реалистичен ли прогноз правительства в 90 рублей за доллар на следующий год. Заявление прозвучало во вторник вечером уже после завершения торгов в валютной секции Московской биржи.

Министр отметил, что "есть прогноз, на нем основан бюджет", "через пару месяцев это приобретет силу закона". "Дальше, конечно, мы понимаем всю бюджетную конструкцию... Понимаем, что она надежная... Дальше вместе с Банком России, с министерством финансов продолжаем анализировать ситуацию, смотреть потоки капитала текущие. Идет постоянная работа", - сказал Решетников.

В понедельник Решетников уже отмечал, что Минэкономразвития РФ продолжает считать, что в 2024-2026 годпх может сложиться "новое равновесие" на валютном рынке на уровне 90-92 рубля за доллар.

"С учетом роста сальдо торгового баланса к концу этого года, а также принятых мер ожидаем дальнейшей стабилизации курса рубля. В 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие оцениваем на уровне 90-92 руб./$1", - сказал министр, выступая на заседании бюджетного комитета в Госдуме.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 90,1 руб., в 2025 году - 91,1 руб., в 2026 году - 92,3 руб.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду укрепилась к доллару и более активно подорожала относительно евро, поддержку российской валюте могла оказывать дорожающая на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке нефть. "В среду ближайший фьючерс на Brent на бирже ICE обновил максимум со 2 октября, в моменте поднявшись до $93 за баррель, правда, к вечеру он частично растерял дневной рост. Опубликованные сегодня данные по ВВП КНР могли положительно сказаться на рисковых активах - экономика КНР в третьем квартале выросла на 4,9% г/г, ее фактические темпы роста оказались выше консенсус-прогнозов. Если говорить о предстоящих зарубежных событиях, то на четверг запланировано выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Нью-Йорке", - отмечает Беспалов.

"Предложение иностранной валюты все же постепенно увеличивается с приближением пика налоговых платежей, который приходится на конец следующей недели. Экспортеры наращивают продажи валюты для исполнения фискальных обязательств. Более долгосрочной поддержкой для рубля способно выступить длительное нахождение нефтяных цен на относительно высоких уровнях. Котировки еще в августе достигли максимальных с конца 2022 года значений и периодически переписывают многомесячные вершины. Со временем это лишь накапливает позитивный эффект для рубля в виде наращивания экспортной выручки. Данный процесс должен увеличить приток инвалюты на внутренний рынок", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть прибавляют более 1,5% на торгах в среду.

Трейдеры оценивают данные о запасах энергоносителей в США, опубликованные министерством энергетики страны, а также ждут новых сигналов относительно ситуации на Ближнем Востоке, в том числе, с учетом визита в Израиль президента США Джо Байдена.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составила $91,24 за баррель, что на 1,5% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,62%, до $88,07 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $93 за баррель, WTI - до $89,88 за баррель.

Согласно еженедельному докладу Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 13 октября, упали на 4,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали их снижения всего на 30 тыс. баррелей.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 октября на 2,66 копейки, до 97,3724 руб./$1, и увеличил курс евро на 15,32 копейки, до 102,9059 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 1,21 копейки по отношению ко вторнику и составил 97,3451 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, опустился, на 0,28 копейки и составил 97,3801 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 377,016 млн, из которых $371,229 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 005,787 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 18,75 копейки, до 102,8972 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился 9,28 копейки, до 102,8923 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR451,192 млн, из которых EUR157,922 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR293,27 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 октября опустилась на 2 базисных пункта - до 13,17% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в среду относительно вторника на 3 базисных пункта - до 12,7% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 11,2% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 9,39% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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