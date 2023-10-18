Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное падение UST

Москва. 18 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 26 базисных пунктов - до 63,24% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 9,86% годовых). Котировки облигаций с погашением в 2042 году остались на уровне предыдущего дня - 67,26% от номинала (доходность - 9,02% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 9 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 1 базисный пункт - до 34,67% от номинала (доходность подросла на 1 базисный пункт, составив 15,6% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 1,5 базисного пункта - до 54,97% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов, составив 30,91% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 53,99% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 23,26% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 1 базисный пункт, подешевев до 49,63% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, до 19,23% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году уменьшилась на 4 базисных пункта, составив 65,32% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 18 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду вновь снижаются, отыгрывая ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) в течение продолжительного времени.

Доходность гособлигаций США растет в ходе торгов 18 октября на фоне публикации новой порции макроэкономической статистики, а также эскалации палестино-израильского конфликта. В результате ставка двухлетних госбумаг выросла до 5,23% годовых, десятилетних - до 4,91%, тридцатилетних - до 5,01% годовых.

Как сообщалось, не менее 500 человек стали жертвами удара по больнице Аль-Ахли на территории сектора Газа. Палестинская группировка ХАМАС заявила о 600 погибших и обвинила в ударе израильских военных, тогда как Армия обороны Израиля сообщила, что взрыв в больнице связан с неудачным запуском ракет палестинским движением "Исламский джихад".

Вместе с тем число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, увеличилось на 7% относительно предыдущего месяца и составило 1,358 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в августе количество новостроек равнялось 1,269 млн, а не 1,283 млн, как заявлялось ранее. Эксперты прогнозировали увеличение показателя до 1,38 млн с прежде объявленного августовского уровня, то есть на 7,6%.