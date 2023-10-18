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18 октября 2023 года 18:47
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ММК
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "ММК" с целевой ценой 65,34 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 21,2% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы вернулись к оценке "ММК" после того, как компания возобновила раскрытие финансовой отчетности, - отмечает аналитик Алексей Калачев. - Группа "ММК" была традиционно ориентирована на внутренний рынок и в силу этого менее подвержена влиянию санкций. Компания не имеет уязвимых активов за рубежом, поддерживает крайне низкую долговую нагрузку, накопила солидную "денежную подушку", инвестирует в развитие и повышает интеграцию в сырье. Сильная динамика внутреннего спроса позволила вернуть производство к высокой загрузке. Несмотря на уже произошедший рост акций и затянувшуюся дивидендную паузу, мы считаем, что капитализация "ММК" сохраняет достаточный потенциал для роста в среднесрочной перспективе". ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - одна из крупнейших российских металлургических компаний, на которую приходится около 17% российского производства стали. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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.18 октября 2023 года 15:48
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.18 октября 2023 года 13:50
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