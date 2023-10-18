Рубль днем демонстрирует уверенный рост к основным валютам на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 18 октября. Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже днем в среду. Рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и с учетом начала подготовки экспортеров к налоговым выплатам октября.

Курс доллара США составил 97,18 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 52 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,62 руб./EUR1, подешевев на 91 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 69,55 копейки, до 99,63 руб. Курс китайского юаня снизился на 6,5 копейки, до 13,26 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к основным мировым валютам в ходе дневных торгов на фоне дорожащей нефти и с учетом начала подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября. В понедельник, 30 октября, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ и акцизы. При этом игроки продолжают внимательно следить за новостями относительно обязательной продажи валютной выручки с целью стабилизировать курс рубля, о введении которой было объявлено на прошлой неделе, однако в целом рынок уже отыграл данную тему.

Прогноз правительства РФ относительно среднегодового курса в 90 рублей за доллар на 2024 год является "рабочим", основан на фундаментальных факторах, власти продолжают анализировать ситуацию, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Это прогноз, основанный на фундаментальных (факторах- ИФ)... Мы оцениваем прогноз как рабочий на данный момент. Это наш прогноз, на котором основан бюджет", - сказал он журналистам в Пекине, комментируя вопрос, реалистичен ли прогноз правительства в 90 рублей за доллар на следующий год. Заявление прозвучало во вторник вечером уже после завершения торгов в валютной секции Московской биржи.

Министр отметил, что "есть прогноз, на нем основан бюджет", "через пару месяцев это приобретет силу закона". "Дальше, конечно, мы понимаем всю бюджетную конструкцию... Понимаем, что она надежная... Дальше вместе с Банком России, с министерством финансов продолжаем анализировать ситуацию, смотреть потоки капитала текущие. Идет постоянная работа", - сказал Решетников.

В понедельник Решетников уже отмечал, что Минэкономразвития РФ продолжает считать, что в 2024-2026 годы может сложиться "новое равновесие" на валютном рынке на уровне 90-92 рубля за доллар.

"С учетом роста сальдо торгового баланса к концу этого года, а также принятых мер ожидаем дальнейшей стабилизации курса рубля. В 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие оцениваем на уровне 90-92 руб./$1", - сказал министр, выступая на заседании бюджетного комитета в Госдуме.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 90,1 руб., в 2025 году - 91,1 руб., в 2026 году - 92,3 руб.

"Российская валюта в среду укрепляется. Вернулась в район уровня 97 руб. по отношению к доллару США. Сегодняшнему росту национальной валюты способствует резкий рост нефти. Российская валюта остается стабильной после подписания президентом указа о реализации валютной выручки отдельными российскими экспортерами. К концу месяца рубль может ускорить темпы укрепления. Экспортеры начнут готовиться к очередному налоговому периоду и предложить дополнительный объем валюты на продажу. Пик выплат НДПИ за сентябрь приходится на 30 октября 2023 года", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"По нашему убеждению, рубль выглядит недооцененным, однако остается в заложниках более подвижного спроса со стороны импортеров и оттока капитала при все еще сдержанном предложении валют. Сегодня-завтра доллар может остаться в районе 97 руб. - целевым диапазоном, по нашему мнению, пока выступает зона 96-98 руб. По-прежнему рассчитываем на активизацию экспортеров по мере приближения дня налоговых выплат, считаем более вероятным сползание курса доллара к 95 руб. ближе к концу этой - в начале следующей недели", - полагает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

Подъем цен на нефть ускорился днем в среду из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 2,06% - до $91,8 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 2,02% - до $88,43 за баррель.

Как сообщалось, не менее 500 человек стали жертвами удара по больнице Аль-Ахли на территории сектора Газа. Палестинская группировка ХАМАС заявила о 600 погибших и обвинила в ударе израильских военных, тогда как армия обороны Израиля сообщила, что взрыв в больнице связан с неудачным запуском ракет палестинским движением "Исламский джихад".

Президент США Джо Байден, прибывший в Израиль в среду, заявил, что США не считают, что Иерусалим связан с атакой на больницу.

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах упали на 4,4 млн баррелей. Неделей ранее резервы подскочили на 10,18 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в 17:30 МСК в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на сокращение запасов нефти на 300 тыс. баррелей.