Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций CK Asset и China Resources Land на уровне "держать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций CK Asset и China Resources Land на уровне "держать", сообщается в обзоре.

"Согласно свежим данным Национального бюро статистики КНР, инвестиции в недвижимость в Китае в сентябре продолжили снижаться двузначными темпами, - отмечает аналитик Ирина Фомкина. - Несмотря на меры поддержки отрасли со стороны правительства, говорить о восстановлении рынка недвижимости в Китае пока рано. Мы не исключаем кратковременного улучшения ситуации в городах так называемого первого уровня в ближайшее время. Однако в остальной части страны застройщики продолжат бороться с переизбытком жилья и низким уровнем доверия покупателей".

Эксперт напоминает, что чистый долг 16 основных кандидатов на банкротство - тех, чья EBITDA оказалась отрицательной в 2022 году, и тех, у кого отношение чистого долга к EBITDA превышает 10,0, - по состоянию на конец 1П23 составляет $0,35 трлн, что эквивалентно 1,9% ВВП страны за 2022 год или 21% от продаж топ-100 застройщиков Китая за 9М23.

"В условиях банкротства крупных девелоперов спрос на недвижимость сократится, - полагает Фомкина. - Население по-прежнему с опаской относится к строительным компаниям, и это приведет к давлению на финансовые результаты застройщиков, в том числе ведущих. Мы сохраняем рейтинг "Держать" по акциям CK Asset и China Resources Land".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.