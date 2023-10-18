Акции металлургических компаний по-прежнему привлекательны для портфельных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции металлургических компаний по-прежнему привлекательны для портфельных инвестиций, полагают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Высокие процентные ставки, а также растущие из-за инфляции издержки производителей могут оказать негативное влияние на строительный сектор России. Это негативный тренд для российских металлургов, поскольку более 70% внутреннего спроса на продукцию черной металлургии формируется именно за счет строительной индустрии, - пишут эксперты. - Если спрос на внутреннем рынке снизится, отечественные металлурги могут увеличить экспорт на мировой рынок, полагают аналитики. Основной вклад в рост потребления стали внесут развивающиеся экономики, на которые российские металлурги проложили новые экспортные маршруты взамен прежних рынков сбыта на Западе".

В связи с этим стратеги "Газпромбанк Инвестиции" ожидают, что загрузка производства "НЛМК", "Северстали" и "ММК" сохранится на прежнем уровне. Финансовые показатели компаний будут находиться в фарватере курса рубля и цен на сталь на внутреннем и мировых рынках.

"Текущая ценовая конъюнктура около 55 тыс. рублей без НДС за тонну горячекатаного проката на внутреннем рынке и $600 за тонну на экспорт в портах Черного моря, а также устойчиво слабый курс рубля пока что благоприятны для российских металлургов, - пишут эксперты. - По нашим оценкам, такая ситуация позволит увеличить рентабельность EBITDA в четвертом квартале до значений докризисного 2021 года. Мы по-прежнему считаем акции российских металлургических компаний привлекательными для портфельных инвестиций по двум причинам: благодаря прогнозируемому Минэкономразвития росту среднегодового курса доллара США к рублю в 2024 году на 5,8% - с 85,2 до 90,1, а также ожидаемому Worldsteel росту потребления стали".

"НЛМК", "Северсталь" и "ММК" не выплачивают дивиденды уже более полутора лет и за это время накопили на балансе значительный объем избыточной ликвидности, напоминают аналитики. У компаний нет планов на расширение производства, поэтому в среднесрочной перспективе эти деньги могут пойти на выплату дивидендов.

"Рыночные ожидания относительно дивидендной доходности "НЛМК", "Северстали" и "ММК" за 2023 год в данный момент сложились на уровне 13-14%. Однако мы полагаем, что, если мажоритарные акционеры решат распределить на дивиденды всю или бoльшую часть накопленной наличности, доходность итогового дивиденда может составлять от 20 до 25%", - прогнозируют эксперты.

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