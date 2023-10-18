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18 октября 2023 года 15:11
Потенциал роста доходностей ОФЗ вдоль кривой сохраняется - Райффайзенбанк
Потенциал роста доходностей ОФЗ вдоль кривой сохраняется, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "Кривая ОФЗ, имевшая с начала сентября инвертированную форму, в последние дни фактически потеряла наклон, - отмечают аналитики. - Так, доходности для 1-2-летних бумаг, поднимавшиеся на первой неделе октября к 12,8%, сейчас составляют 12,2-12,3%. Мы полагаем, что драйвером для их снижения выступило объявление Указа об обязательной продаже валютной выручки. Судя по всему, инвесторы во многом связывали проинфляционные риски в ближайшие годы с волатильной динамикой рубля. Доходности 10-летних бумаг вчера также поднялись к 12,2%. Скорее всего, в этих котировках еще не учтены полностью решения ЦБ по ключевой ставке в 3 квартале и/или ожидания высокого объема заимствований ОФЗ как минимум на 2024 года". С учетом того, что ЦБ может продолжить цикл повышения ключевой ставки (или ужесточить коммуникацию относительно продолжительности ее удержания на текущем уровне в 13%), эксперты банка считают, что потенциал роста доходностей вдоль кривой сохраняется, и это может охлаждать спрос инвесторов на классические выпуски. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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