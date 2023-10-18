Вероятно продолжение роста S&P 500 на горизонте двух недель - Freedom Finance Global

Вероятно продолжение роста индекса S&P 500 на горизонте двух недель с целью тестирования области 4500 пунктов, полагает заместитель директора аналитического Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Индекс S&P 500 во вторник стабилизировался преимущественно в том же диапазоне, что и в предыдущие пять торговых сессий. Технически индекс зажат между 20-дневной (4318п) и 50-дневной (4399п) скользящими средними. Впрочем, учитывая уже достаточно продолжительный период текущей консолидации, выход из нее не должен заставить себя долго ждать. Мы склоняемся к продолжению роста S&P 500 на горизонте двух недель с целью тестирования области 4500 пунктов. Ситуация изменится в худшую сторону в случае пробоя поддержки на уровне 4220 пунктов", - указывает эксперт.

Аналитик подчеркивает, что в центре внимания участников рынка будет важная макростатистика. Помимо еженедельных данных запасов нефти и нефтепродуктов, а также индексов ипотечного рынка выйдут сведения о количестве разрешений на строительство и числе новостроек за сентябрь.

"Ставка по ипотеке бьет многолетние рекорды: на прошлой неделе она достигла 7,67%, - констатирует Ващенко. - В августе эта тенденция вызвала сокращение числа начатых строительств до минимума со времен пандемии. Впрочем, если сегодняшние данные будут хуже прогноза (1,38 млн), это вряд ли существенным образом повлияет на мнение членов Комитета по открытому рынку. Публикация "Бежевой книги" может дать более четкие сигналы. В фокусе будут последние перед ноябрьским заседанием FOMC выступления представителей руководства ФРС, на ход торгов могут также повлиять новости о ходе визита Джозефа Байдена на Ближний Восток".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.