Цена акций ЛУКОЙЛа может вырасти до 8000 руб. - ПСБ

Акции "ЛУКОЙЛа" - фавориты среди бумаг нефтяного сектора российского рынка интересных для инвестиций, возможен рост котировок до 8000 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"ЛУКОЙЛ" вернулся к раскрытию информации по МСФО, отчет за 1П23 оказался сильным. Потенциально есть возможность выплаты 570 руб./акцию в качестве дивидендов. До конца октября ожидаем от компании решение по этому вопросу (традиционно в этом месяце объявлялось о дивидендах). 2П23 с учетом приятных высоких рублевых цен на нефть ожидается еще лучше. Соответственно, дивиденды за год могут превысить 1000 руб./акцию, доходность может составить 14-15%, - указывают эксперты в обзоре. - Дополнительным фактором привлекательности акций эмитента считаем ожидаемый выкуп у нерезидентов с дисконтом. На этом фоне мы верим, что котировки бумаг "ЛУКОЙЛа" тактически могут подняться к "круглому" уровню в 8000 рублей за штуку".

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