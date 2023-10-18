"Мои Инвестиции" сохраняют среднесрочную позитивную оценку акций компаний сектора стали на рынке РФ

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг компаний сектора стали на российском рынке акций в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

"Считаем, что сталевары могут вернуться к обсуждению дивидендов по итогам 2023 году в следующем году, но не видим краткосрочных триггеров для роста котировок акций. Исходя из текущей оценки в секторе, предпочитаем акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) - при текущих ценах и курсе рубля бумаги компании торгуются с примерно 50% дисконтом к историческому уровню мультипликатора 12М EV/EBITDA (против 30% дисконта у "Северстали" и около 10% премии у "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК))", - указывают эксперты.

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