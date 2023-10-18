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18 октября 2023 года 11:40

Рынок акций РФ утром консолидируется у 3250п по индексу МосБиржи на смешанных внешних сигналах

Москва. 18 октября. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, поддержку "быкам" оказывает выросшая нефть (Brent превысила $91 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке и ожидания новостей с китайского форума "Один пояс, один путь", где участвует президент РФ Владимир Путин. Индекс МосБиржи проторговывает рубеж 3250 пунктов во главе с бумагами "Роснефти".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3250,41 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1050,28 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 5,1%.

Доллар стоит 97,49 рубля (-0,21 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,5% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Подешевели после отсечки дивидендов акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-5,1%, до 73,1%; дивиденды за I полугодие - 3,77 рубля на бумагу), также просели бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,6% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", темпы роста рынка акций РФ замедляются - чем ближе индекс МосБиржи к уровню 3300 пунктов, тем большую силу обретают продавцы. До предыдущего максимума, установленного в начале сентября, остается чуть больше 1%. Очередной виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке может сдерживать индекс и не дать ему закрепиться выше этих уровней. Однако в среднесрочной перспективе по российскому рынку в целом ожидается сохранение восходящей динамики, полагают эксперты "БКС МИ".

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), спрос на рисковые активы к середине недели немного ослаб. Экономическая статистика в США накануне оказалась неожиданно сильной, что напомнило о рисках более жестких действий ФРС. ЦБ РФ опубликовал бюллетень "О чем говорят тренды", в котором вновь подчеркивалась необходимость в длительном сохранении жесткой денежно-кредитной политики регулятора. Более явные сигналы о возможных исходах заседания ЦБ РФ 27 октября рынок получит в четверг и в пятницу от данных по ценовым ожиданиям бизнеса и кредитной активности в сентябре.

Вышедшие в среду статданные из Китая превзошли ожидания рынка, что оказало поддержку товарному рынку. Котировки Brent не оставляют попыток закрепиться на уровнях выше $90 за баррель на ожиданиях, что официальные данные Минэнерго США укажут на заметное сокращение запасов нефти в стране.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи может продолжить рост в среду и протестировать максимум года.

"Ждем инерционного сохранения спроса на акции банков, оживления покупателей в секторе бумаг экспортеров и перевозчиков - бенефициаров развития сотрудничества с Азией. Поддержку сантименту окажет улучшение ситуации на рынке нефти, вновь растущей на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, а также рост цен на металлы, позитивно реагирующих на блок статистики по КНР, оказавшийся лучше ожиданий", - отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в среду неоднозначный, но рынок акций РФ сохраняет оптимистичный настрой во главе с акциями нефтяных и золотодобывающих компаний на фоне роста цен на сырьевые товары после обострения напряженности на Ближнем Востоке.

Индекс МосБиржи сохраняет курс на сентябрьский пик 3287 пунктов. Долларовый РТС краткосрочно выглядит перекупленным, но в целом также смотрит на максимум сентября 1064 пунктов. Ближайшая поддержка для РТС расположена у 1040 пунктов. Шансы пробоя индексом МосБиржи на этой неделе отметки 3300 пунктов остаются высокими, считает Кожухова.

В среду на рынках Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,01%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,2%, DAX и CAC 40 подросли на 0,02-0,05%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1-0,3%).

ВВП Китая в III квартале вырос на 4,9% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления. Таким образом, темпы роста ВВП замедлились по сравнению с 6,3% во втором квартале.

При этом результат оказался выше прогнозов аналитиков: респонденты Trading Economics в среднем ожидали увеличения на 4,4%, The Wall Street Journal - на 4,5%.

Экономика КНР в январе-сентябре выросла на 5,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Пекин ставит целью рост экономики в 2023 году примерно на 5%.

Тем временем, потребительские цены в Великобритании в сентябре выросли на 6,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция осталась на августовском уровне, минимальном за полтора года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали замедление инфляции до 6,6%.

На нефтяном рынке утром в среду цены растут на фоне нового витка напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $91,45 за баррель (+1,7% и +0,3% накануне), ноябрьская цена WTI - $88,36 за баррель (+2% и без изменений во вторник).

Минздрав в секторе Газа во вторник сообщил, что не менее 500 человек стали жертвами удара по больнице Аль-Ахли на территории анклава. Позднее палестинская группировка ХАМАС заявила о 600 погибших и обвинила в ударе израильских военных, тогда как Армия обороны Израиля заявила, что взрыв в больнице связан с неудачным запуском ракет палестинским движением "Исламский джихад".

Новости об атаке на больницу поступили на фоне ожидаемого визита президента США Джо Байдена в регион.

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах упали на 4,4 млн баррелей. Неделей ранее резервы подскочили на 10,18 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду в 17:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на сокращение запасов нефти на 300 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+10,7%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+4,6%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+4,5%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+4,4%).

Чистая прибыль "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,1%) за 9 месяцев 2023 года по РСБУ составила 190,55 млрд руб., что в 4,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 7,2% (до 884 млрд руб.), себестоимость увеличилась на 9,5% (до 777,8 млрд руб.). При этом коммерческие расходы снизились в 3 раза и составили 5,8 млрд руб.

Совет директоров "ВУШ Холдинга" (MOEX: WUSH) (+0,03%, до 225 рублей) рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 10,25 руб. на акцию, отсечка реестра под выплаты - 4 декабря, сообщила компания.

Подешевели акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-5,3%), ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-4,8%), "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (-3,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 15,48 млрд рублей (из них 2,36 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,21 млрд рублей на "префы" "Транснефти" и 2,07 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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