Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для бумаг X5

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг (GDR) X5 Retail Group, сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Сильные операционные результаты эмитента за 3К23 отражают ускорение продовольственной инфляции и успех в увеличении доли рынка - компания упрочивает лидерство в продовольственной рознице. В то же время мы пока считаем акции X5 справедливо оцененными. Публикация финансовых результатов ритейлера за 3К23 запланирована на 25 октября", - указывает эксперт.

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