Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов

Москва. 18 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе наметившейся стабилизации курса рубля после подписания президентом РФ указа о введении сроком на 6 месяцев обязательной продажи валютной выручки экспортерами, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США, преимущественно снижавшиеся в ходе сессии во вторник, завершили торги без выраженной динамики; инвесторы оценивали статданные и отчетность крупных американских компаний. Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в августе продажи увеличились на 0,8%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее. Кроме того, объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики не ожидали изменения показателя. В августе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство не изменилось, в то время как ранее было объявлено о его росте на 0,4%.

Тем временем глава Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер отметил, что Федрезерву следует прекратить подъем базовой процентной ставки, поскольку американский малый бизнес серьезно страдает от ужесточения денежно-кредитной политики. Его коллега из ФРБ Ричмонда Том Баркин предположил, что американская экономика может оказаться слабее, чем следует из последних статданных, что способствует снижению инфляционного давления. "Вопрос в том, насколько эта слабость сказывается на инфляции", - сказал Баркин, выступая на мероприятии в Вашингтоне.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в среду смешанную динамику. Так, значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов выросло на 0,01%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка поднялся на 0,3%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК потерял 0,1%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК опустился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, несмотря на в целом позитивные данные о состоянии экономики КНР.

ВВП Китая в III квартале вырос на 4,9% в годовом выражении. Таким образом, темпы роста ВВП замедлились по сравнению с 6,3% во II квартале. При этом результат оказался выше прогнозов аналитиков: респонденты Trading Economics ожидали увеличения на 4,4%, The Wall Street Journal - на 4,5%. Экономика КНР в январе-сентябре выросла на 5,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Пекин ставит целью рост экономики в 2023 году примерно на 5%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок активно растут утром в среду на фоне нового витка напряженности на Ближнем Востоке. Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $91,63 за баррель, что на 1,92% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на 25 центов - до $89,9 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 2,11% и составили $88,49 за баррель. По итогам прошлой сессии они не изменились в цене и составили $86,66 за баррель.

Минздрав в секторе Газа во вторник сообщил, что не менее 500 человек стали жертвами удара по больнице Аль-Ахли на территории анклава. Позднее палестинская группировка ХАМАС заявила о 600 погибших и обвинила в ударе израильских военных, тогда как армия обороны Израиля заявила, что взрыв в больнице связан с неудачным запуском ракет палестинским движением "Исламский джихад". Новости об атаке на больницу поступили на фоне ожидаемого визита президента США Джо Байдена в регион.

Также участники нефтяного рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах упали на 4,4 млн баррелей. Неделей ранее резервы подскочили на 10,18 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в 17:30 мск в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на сокращение запасов нефти на 300 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 17 октября практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,969 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,732 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,03% и составил 106,01 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 858,35 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+1,15%), "РЖД-001P-02R" (+0,57%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,54%), а в лидерах снижения - облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,91%), "Почта России-001Р-10" (-0,81%) и "Сегежа Групп-002P-01R" (-0,5%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение выпуска 7-летних облигаций серии 006Р-03 объемом 500 млн рублей. Размещение прошло по закрытой подписке в пользу Минфина России. Привлеченные ресурсы будут направлены ГТЛК целевым образом на реализацию инвестпроекта по обновлению городского пассажирского транспорта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Средства ФНБ предоставляются ГТЛК на возвратной основе посредством приобретения облигаций компании с купонным доходом в размере 3% годовых.

ООО "Аренза-про" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей на уровне 15,5% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 2 года в размере 16,65% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 октября. Техразмещение запланировано на 19 октября.

ООО "Сибирское стекло" ("Сибстекло", входит в "РАТМ Холдинг") 19 октября начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. Датой окончания размещения станет 365-й календарный день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставки 1-18-го купонов установлены на уровне 17% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года в размере 18,39% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску планируется амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 47-48-го купонов.

МФК "Мани капитал" 24 октября планирует начать размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов - 21% годовых, 7-12-го купонов -18% годовых, 13-18-го купонов - 16% годовых, 19-36-го купонов - 15% годовых. Купоны ежемесячные. Облигации будут размещены в рамках программы бондов эмитента серии 001P объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Совкомбанк установил ставку 15-16-го купонов облигаций серии БО-П02 в размере 13,5% годовых. Банк разместил 10-летний выпуск номинальным объемом 12 млрд рублей в апреле 2020 года по ставке 7,75% годовых. Начиная с октября 2022 года Совкомбанк провел ряд досрочных погашений по выпуску (в результате нарушения ковенант в связи с реорганизацией), после которых объем выпуска в обращении составляет 11 млрд 933,358 млн рублей. Ставка текущего купона - 9% годовых, по выпуску запланирована оферта с исполнением 30 октября.

АО им.Т.Г. Шевченко (Краснодарский край) установило ставку 6-16-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 0,01% годовых. Эмитент разместил 4-летний выпуск облигаций объемом 250 млн рублей в сентябре 2022 года. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 17% годовых, купоны квартальные. 31 октября по выпуску предстоит исполнение оферты. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости.

ООО "СУЭК-финанс" 16 октября досрочно погасило выпуск облигаций серии 001P-04R объемом 20 млрд рублей. Решение о досрочном погашении 10-летнего выпуска компания приняла 3 октября, одновременно с погашением был выплачен доход за 8-й купонный период. "СУЭК" разместила данный выпуск в октябре 2019 года по ставке полугодового купона 7,4% годовых до запланированной оферты с исполнением в октябре 2023 года.