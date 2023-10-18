Цена нефти обладает шансами на рост в диапазон $93-95/барр. в ближайшие дни - БКС Экспресс

Возможно продолжение роста котировок нефти марки Brent в диапазон $93-95 за баррель в ближайшие дни в случае дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке, сообщается в обзоре эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова.

"Цены на нефть ускорились в среду утром на фоне возрастающей напряженности на Ближнем Востоке. Участники торгов закладывают в котировки риски расширения конфликта до регионального уровня и потенциальное возникновение перебоев с поставками. Дополнительной поддержкой для котировок стало снижение запасов нефти и нефтепродуктов в США, о котором сообщил Американский институт нефти, - указывает аналитик. - Сдерживающее влияние оказывают новости из Венесуэлы, где правительство договорилось с оппозицией об избирательных гарантиях на выборах в 2024 году. Это открывает путь для сделки с США по смягчению санкций в отношении нефтегазового экспорта. Краткосрочно эффект может быть ограничен, но в 2024 году Венесуэла вполне могла бы добавить на рынок от 200 до 500 тыс. б/с (в зависимости от санкционного режима и изношенности мощностей)".

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