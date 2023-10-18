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18 октября 2023 года 09:10

Нефть резко дорожает

Уолл-стрит завершила торги во вторник без сильных изменений. Фондовые индексы крупнейших стран АТР премущественно снижаются в среду. Brent торгуется у $91,65 за баррель в сруде утром.

Фондовые индексы США, преимущественно снижавшиеся в ходе сессии во вторник, завершили торги без выраженной динамики, инвесторы оценивали статданные и отчетность крупных американских компаний.

Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в августе продажи увеличились на 0,8%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Кроме того, объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики не ожидали изменения показателя. В августе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство не изменилось, в то время как ранее было объявлено о его росте на 0,4%.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер отметил, что Федрезерву следует прекратить подъем базовой процентной ставки, поскольку американский малый бизнес серьезно страдает от ужесточения денежно-кредитной политики.

Его коллега из ФРБ Ричмонда Том Баркин предположил, что американская экономика может оказаться слабее, чем следует из последних статданных, что способствует снижению инфляционного давления.

"Вопрос в том, насколько эта слабость сказывается на инфляции", - сказал Баркин, выступая на мероприятии в Вашингтоне.

Акции Goldman Sachs Group (SPB: GS) подешевели на 1,6%. Американский банк в третьем квартале 2023 года резко сократил чистую прибыль, при этом показатель выручки изменился слабо.

Рыночная стоимость Bank of America Corp. (SPB: BAC) увеличилась на 2,3%. Второй по размеру активов банк США нарастил чистую прибыль в прошлом квартале на 10%, выручку - на 3%.

Котировки бумаг другого банка, Bank of New York Mellon (SPB: BK), повысились на 3,8%. Крупнейший в мире банк-кастодиан втрое увеличил чистую прибыль в июле-сентябре.

Между тем чистая прибыль американского производителя товаров для здоровья Johnson & Johnson (SPB: JNJ) в третьем квартале осталась на прошлогоднем уровне, в то время как выручка выросла на 6,8%. Котировки акций J&J опустились на 0,9%.

Капитализация Wyndham Hotels & Resorts (SPB: WH) подскочила на 9% на новости, что американская гостиничная сеть Choice Hotels International хочет купить конкурента примерно за $9,8 млрд с учетом долга.

Акции Tupperware Brands Corp. подорожали на 7,9%. Производитель пластиковой посуды сообщил об отставке главного исполнительного директора Мигеля Фернандеса. Компанию возглавит Лори Энн Голдман.

Цена бумаг Lockheed Martin (SPB: LMT) выросла на 0,2% несмотря на то, что американская военно-промышленная компания увеличила выручку в третьем квартале на 2% при снижении чистой прибыли.

Dow Jones Industrial Average укрепился на 0,04% и составил 33997,65 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Chevron Corp. (SPB: CVX) и Coca-Cola Co. (SPB: KO), подорожавшие на 1,3% и 1,2% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 снизилось на 0,01% - до 4373,2 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,25% и составил 13533,75 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются, исключением выступает только австралийский рынок.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК опустился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, несмотря на в целом позитивные данные о состоянии экономики КНР.

ВВП Китая в третьем квартале вырос на 4,9% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления. Таким образом, темпы роста ВВП замедлились по сравнению с 6,3% во втором квартале.

При этом результат оказался выше прогнозов аналитиков: респонденты Trading Economics в среднем ожидали увеличения на 4,4%, The Wall Street Journal - на 4,5%.

Экономика КНР в январе-сентябре выросла на 5,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Пекин ставит целью рост экономики в 2023 году примерно на 5%.

В число лидеров снижения среди компонентов Hang Seng входят акции производителя компьютерной техники Lenovo, подешевевшие на 9,4%, интернет-фирмы Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,7%, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 3,1%, фармацевтических Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) и Sinopharm Group - на 2,1% и 1,7% соответственно.

При этом дорожают бумаги автомобильных компаний BYD и Geely - на 7,8% и 1,7%, а также чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 2% и телекоммуникационной China Mobile (SPB: 941) - на 1,5%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:28 МСК уменьшилось на 0,1%.

Снижаются котировки акций таких крупных компаний, как Kawasaki Kisen Kaisha (-1,8%), Advantest (-0,2%), SoftBank Group (-1,2%), Sony (-0,4%), Toyota Motor (-0,7%).

Между тем повышается стоимость бумаг представителей финансовой отрасли, включая Mitsubishi UFJ (+1,3%), Sumitomo Mitsui Financial (+1,4%), Mizuho Financial (+2%), а также нефтепроизводителя Inpex (+4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК снизился на 0,1%.

Цена бумаг сталелитейной Posco опустилась на 0,7%.

При этом котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросли на 1%, авиакомпании Korean Air Lines - на 1,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,9%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка поднялся на 0,3%.

Лидером подъема выступают акции Whitehaven Coal, подорожавшие на 11,5% на новости о том, что компания покупает у BHP угольные рудники в Квинсленде за $4,1 млрд.

Кроме того, растет цена бумаг золотодобывающей St.Barbara (+8,1%) и крупнейшего в стране производителя вина Treasury Wine (+5%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 0,7% и 0,3% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок активно растут утром в среду на фоне нового витка напряженности на Ближнем Востоке.

Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 мск составляет $91,65 за баррель, что на $1,75 (1,95%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на 25 центов - до $89,9 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,93 (2,23%) и составили $88,59 за баррель. По итогам прошлой сессии они не изменились в цене и составили $86,66 за баррель.

Минздрав в секторе Газа во вторник сообщил, что не менее 500 человек стали жертвами удара по больнице Аль-Ахли на территории анклава. Позднее палестинская группировка ХАМАС заявила о 600 погибших и обвинила в ударе израильских военных, тогда как армия обороны Израиля заявила, что взрыв в больнице связан с неудачным запуском ракет палестинским движением "Исламский джихад".

Новости об атаке на больницу поступили на фоне ожидаемого визита президента США Джо Байдена в регион.

"Расширение конфликта, конечно же, повысит риски для поставок топлива на рынок, который уже испытывает дефицит, - написал Уоррен Паттерсон из ING Groep NV. - Наиболее реальные риски касаются иранской нефти."

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах упали на 4,4 млн баррелей. Неделей ранее резервы подскочили на 10,18 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в 17:30 мск в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на сокращение запасов нефти на 300 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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