Рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне противоречивых факторов

Москва. 18 октября. Доллар США немного дешевеет, юань чуть подрастает на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль стабилен под воздействием противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,5475 руб./$1 (-15,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 20,17 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,8 коп. - до 13,338 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", стабильность нацвалюты объясняется воздействием разнонаправленных факторов: поддержку рублю оказывает вернувшаяся к росту нефть, но давит некоторый негатив на мировых рынках капитала.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $91,6 за баррель, что на 1,91% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $88,54 за баррель, что на 2,15% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы США, преимущественно снижавшиеся в ходе сессии во вторник, завершили торги без выраженной динамики, инвесторы оценивали статданные и отчетность крупных американских компаний.

Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца (аналитики ожидали меньшего повышения - на 0,3%); объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем (аналитики не ожидали изменения показателя).

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер отметил, что Федрезерву следует прекратить подъем базовой процентной ставки, поскольку американский малый бизнес серьезно страдает от ужесточения денежно-кредитной политики.

Его коллега из ФРБ Ричмонда Том Баркин предположил, что американская экономика может оказаться слабее, чем следует из последних статданных, что способствует снижению инфляционного давления.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 снижается на 0,44%, китайский CSI300 - на 0,57%, гонконгский Hang Seng - на 0,12%, в то же время немного прибавляют южнокорейский Kospi - 0,05% и австралийский индекс S&P/ASX 200 - 0,04%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,13%.