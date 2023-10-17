Рубль во вторник развернулся вниз к доллару и усилил падение к евро на фоне возобновившей снижение нефти

Москва. 17 октября. Доллар США, евро и китайский юань укрепились на Московской бирже по итогам торгов вторника. Рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне возобновившей снижение нефти.

Курс доллара США составил 97,7 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 30,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 103,53 руб./EUR1, подорожав на 1,03 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 62,8 копейки, до 100,32 руб. Курс китайского юаня поднялся на 2,2 копейки, до 13,32 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял рост к доллару и усилил снижение к евро по итогам торгов вторника. Участники рынка фиксируют прибыль после сильного роста рубля на предыдущей неделе с учетом негативной динамики цен на нефть. Игроки продолжают внимательно следить за новостями относительно обязательной продажи валютной выручки с целью стабилизировать курс рубля, о введении которой было объявлено на прошлой неделе, однако в целом рынок уже отыграл данную тему.

Правительство РФ на ближайшем заседании рассмотрит законопроект, позволяющий Банку России получать информацию о валютной выручке и активах "дочек" российских экспортеров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кабмина.

Соответствующие поправки Минфин подготовил в закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Как пояснили "Интерфаксу" в Минфине, законопроект готовился на основе предложений Банка России, которому такие данные нужны для мониторинга.

Так, предполагается, что экспортеры будут предоставлять в ЦБ информацию о получении их "дочками", в том числе созданными в соответствии с законодательством иностранных государств и находящимися за пределами РФ, денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями договоров, а также об активах и обязательствах, номинированных и подлежащих оплате в иностранной валюте в пользу нерезидентов.

Инфляция в России может превысить сентябрьский прогноз ЦБ РФ в 6-7% при сохранении месячного роста цен вблизи высоких уровней 2021 года, считают аналитики Банка России.

"В последние недели рост цен идет по высокой траектории 2021 года. Если месячный рост цен до конца года будет идти близко к ней, инфляция может превысить текущий прогноз Банка России", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ.

В октябре-декабре 2021 года инфляция в среднем за месяц составляла около 1% (в октябре 2021 года - 1,11%, в ноябре - 0,96%, в декабре - 0,82%).

За январь-сентябрь 2023 года цены в РФ выросли на 4,60%. Инфляция в сентябре 2023 года составила 0,87% после 0,28% в августе.

С учетом сезонной очистки рост потребительских цен в сентябре (месяц к месяцу) ускорился до 14,6% против 9,4% в августе, отмечают аналитики ЦБ. Годовая инфляция в сентябре выросла до 6,0% с 5,2% месяцем ранее. На 9 октября оценка годовой инфляции повысилась до 6,3%.

Принятые решения по денежно-кредитной политике (ДКП) приведут к постепенному торможению инфляционных процессов в предстоящие месяцы и кварталы, отмечают аналитики ЦБ. "Возврат инфляции к цели в условиях стимулирующей бюджетной политики в 2024 году может потребовать дополнительной жесткости ДКП", - считают эксперты.

"Рубль во вторник сохраняет динамику предыдущего дня. Доллар периодически откатывается ближе к отметке 97 рублей, но в целом по-прежнему тяготеет к 97,3-97,5. После введения требований для экспортеров по обязательной репатриации и продаже большей части выручки объем предложения иностранных валют на рынке должен стать более комфортным, и мы ожидаем, что эффект от принятых мер вскоре будет более выраженным. Вместе с тем, с учетом сохранения повышенного спроса на валюту и проблемы оттока капитала сильного и устойчивого укрепления рубля ждать не приходится. До конца октября рубль может отодвинуть доллар в зону 90-95 при поддержке со стороны регуляторного эффекта, налогового периода и относительно высоких цен на нефть. Краткосрочно ждем доллар в пределах 96-98 рублей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на валютном рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Сообщения о том, что в ближайшее время будет рассмотрен законопроект, который позволит ЦБ получать информацию о валютной выручке и активах дочерних организаций российских экспортеров, не отразилось видимым образом на валютном рынке в виде поддержки рублю. Более того, тема обязательной продажи валютной выручки постепенно сходит на нет, и похоже, что на данном этапе полностью отыграна рынком. В дальнейшем участники торгов, вероятно, уже будут ориентироваться на фактический эффект от административных мер (например, на волатильность курса и ликвидность рынка в начале следующих месяцев). От предстоящих налоговых выплат мы не ожидаем заметной поддержки рублю (например, в виде новых максимумов с начала октября). Однако можно рассчитывать, что платежи в бюджет позволят рублю удержать текущие позиции, завоеванные на новостях об обязательной продаже валютной выручки", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть перешли к снижению вечером во вторник после умеренного роста ранее в ходе торгов. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $89,22 за баррель, что на 0,46% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,73%, до $86,02 за баррель.

Накануне обе марки подешевели более чем на 1% на сообщениях СМИ о том, что США намерены смягчить санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.

По данным газеты The Washington Post, правительства США и Венесуэлы достигли соглашения, о котором могут объявить уже во вторник. Каракас обязуется провести конкурентные выборы в стране под международным наблюдением в следующем году, а Вашингтон - ослабить санкции в отношении венесуэльской нефти, сообщила газета.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 октября на 5,93 копейки, до 97,3458 руб./$1, и увеличил курс евро на 23,27 копейки, до 102,7527 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник поднялся на 4,3 копейки по отношению к понедельнику и составил 97,333 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 8,96 копейки и составил 97,3829 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 314,883 млн, из которых $386,446 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $928,437 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 17,86 копейки, до 102,7097 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился 22,94 копейки, до 102,7995 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR516,746 млн, из которых EUR147,135 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR369,611 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 17 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 717 млрд рублей (при лимите 2 трлн 250 млрд рублей и спросе 1 трлн 717 млрд рублей) в среднем по ставке 12,92% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 10 октября, банки разместили 2 трлн 120 млрд рублей (при лимите 2 трлн 120 млрд рублей и спросе 2 трлн 127,1 млрд рублей) в среднем по ставке 12,87% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 октября поднялась на 4 базисных пункта - до 13,19% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла во вторник относительно понедельника на 2 базисных пункта - до 12,67% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 11,14% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 9,35% годовых.