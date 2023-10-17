Рынок акций РФ поднялся к 3250п по индексу МосБиржи, лидировал Ростелеком на новостях о дивидендах

Москва. 17 октября. Рынок акций РФ во вторник продолжил поступательный рост, несмотря на смешанные сигналы с мировых рынков капитала, индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся к отметке 3250 пунктов, обновив максимум с начала сентября, при этом лидировали бумаги "Ростелекома" (+2,9%) на новостях о рекомендованных дивидендах за 2022 год. Инвесторы оценивают поступающие новости с китайского форума "Один пояс, один путь", где участвует президент РФ Владимир Путин.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3247,15 пункта (+0,4%, максимум сессии - 3252,55 пункта), индекс РТС - 1046,79 пункта (-0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 97,77 рубля (+0,38 рубля).

Проект газопровода "Сила Сибири 2" будет двигаться хорошими темпами, в его реализации заинтересованы все страны, по территории которых пройдет магистраль: Россия, Монголия и Китай, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Проект "Сила Сибири 2" предусматривает поставку в Китай через территорию Монголии до 50 млрд куб. м газа в год из ресурсов Западной Сибири.

Совет директоров ПАО "Ростелеком" (+2,9%, до 78,01 рубля; +4% "префы", до 69,6 рубля) рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2022 год в размере 5,4465 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции - на 19,4% больше, чем годом ранее (4,56 рубля), говорится в сообщении компании. Суммарно на выплату дивидендов может быть направлено 19 млрд рублей (по итогам 2021 года выплачено 15,9 млрд рублей), отсечка реестра акционеров 1 декабря 2023 года.

Годовое собрание акционеров "Ростелекома" назначено на 20 ноября, оно пройдет в заочной форме (бюллетени для голосования принимаются до 19 ноября включительно). В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 28 октября.

Также подорожали во вторник акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,7% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Ритейлер "Лента" (MOEX: LNTA) (+1,9%) подтвердил долгосрочный прогноз по достижению выручки в 1 трлн рублей в 2025 году, говорится в сообщении компании. Кроме того, компания заявила, что опубликует обновление по стратегии после объявления результатов за III квартал, которые, согласно данным на сайте ритейлера, планируется опубликовать 23 октября.

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ большую часть дня торговался в умеренном "плюсе". Рубль не спешил укрепляться, а цены на нефть Brent колебались вблизи $90 за баррель. Конъюнктура в целом остается позитивной для акций экспортеров.

Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что ФРС не следует усиливать давление на экономику США через дальнейший рост ставок. В свою очередь в ЕЦБ отметили, что период высоких процентных ставок в Европе может продлиться еще долго, возможно, до весны 2024 года. В среду в Пекине завершится форум "Один пояс, один путь", в котором принимают участие главы России и Китая. В КНР выйдет статистика по динамике ВПП, промпроизводству и безработице. В этот же день станет известен сентябрьский ИПЦ в еврозоне и информация по новостройкам в США, будет опубликована "Бежевая книга" ФРС. Прогноз по индексу Мосбиржи на 18 октября - 3150-3275 пунктов, считает Бахтин.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Якова Яковлева, индекс МосБиржи обновил максимум с начала сентября и продолжает двигаться в сторону годового максимума (3287,34 пункта). Позитивная динамика российского рынка акций прежде всего связана с высокими ценами на нефть, а также отсутствием значимых для рынка негативных новостей. Кроме того, оптимизм инвесторов подкрепляется благоприятной динамикой на глобальных рынках. Также в фокусе внимания инвесторов остается участие президента России в китайском форуме "Один пояс, один путь".

В США во вторник вышла неплохая статистика по розничным продажам и промпроизводству, которая указывает на сохраняющийся рост американской экономики. На этом фоне рынки США начали торги в "минусе", поскольку устойчивый рост американской экономики при стабильно высокой потребительской инфляции повышает в перспективе риски увеличения базовой процентной ставки ФРС.

Цены на нефть остаются относительно высокими на фоне нерешенного конфликта на Ближнем Востоке, а также благодаря действующим мерам по добровольному ограничению добычи нефти со стороны России и Саудовской Аравии, считает Яковлев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку акциям перевозчиков "НМТП" (MOEX: NMTP) (+5,8%) и "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2,9%) во вторник оказали сообщения СМИ о росте стоимости транспортировки нефти на всех основных торговых маршрутах за прошедшую неделю на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также о дальнейшем увеличении экспорта нефти из РФ по морю. Член совета директоров "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,6%) Кирилл Дмитриев во вторник заявил, что в компании обсуждают идеи по повышению ликвидности бумаг помимо их сплита, что благоприятно сказалось на котировках. Косвенную поддержку от факта продолжения активной торговли российской нефтью получили и бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,4%) - производителя труб в том числе для нефтяной отрасли. Фундаментально покупки бумаг ТМК могли бы поддержать и ожидания объявления о дивидендах компании за 9 месяцев (годом ранее дивиденды за 9 месяцев показали доходность около 7%), полагает Кожухова.

Котировки нефти Brent и WTI продолжают консолидацию у краткосрочных сопротивлений $91 и $87,5 за баррель соответственно, ожидая поступления экономических и геополитических сигналов. В середине недели цены также традиционно могут реагировать на данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, отмечает аналитик.

На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдались сдержанные продажи, инвесторы ожидают поступления новых сигналов в условиях сохранения среднесрочных нисходящих трендов на основных рынках акций Азии, Европы и США. Индексы МосБиржи и РТС чувствуют себя достаточно уверенно на фоне преимущественно оптимистичных факторов для нефтяного сектора РФ и смежных с ним отраслей морских перевозок и производства труб, констатирует Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ нуждается в свежих драйверах роста.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай. Очень часто во время таких визитов крупные компании подписывают большие контракты, поэтому стоит обратить внимание на акции "Роснефти", "Газпрома", "НОВАТЭКа", а также транспортных компаний, считает Антонов. Поддержку акциям ВТБ и Сбербанка оказали заявления главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что государство может изъять часть сверхдоходов у банков через повышенные дивиденды. Сценарий выглядит вполне реалистичным, и при его реализации обогатятся частные инвесторы, отмечает эксперт.

В целом индекс МосБиржи сумел закрепиться выше промежуточного сопротивления 3200 пунктов, открыв себе дорогу на 3300 пунктов. Но для такого движения нужны новые драйверы, которых пока не видно, полагает Антонов.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), подросла к вечеру Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE прибавили 0,1-0,6%), в США динамика смешанная (индексы S&P500 и Dow прибавили 0,3-0,4%, Nasdaq просел на 0,1%).

Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в октябре 2023 года повысился до минус 1,1 пункта с минус 11,4 пункта в сентябре, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW.

Тем временем, индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в германской экономике продолжает ухудшаться. В этом месяце индикатор опустился до минус 79,9 пункта с минус 79,4 пункта месяцем ранее.

По данным Минторга США, розничные продажи в стране в сентябре выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали их повышения на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в августе продажи увеличились на 0,8%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Промышленное производство в США в сентябре выросло на 0,3% при прогнозах неизменности показателя после роста на 0,4% в августе.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены умеренно просели, внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $89,48 за баррель (-0,2% и -1,4% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $86,31 за баррель (-0,4% и -1,2% накануне).

Снижению цен на нефть в понедельник способствовали сообщения СМИ о том, что США намерены смягчить санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.

По данным газеты The Washington Post, правительства США и Венесуэлы достигли соглашения, о котором могут объявить уже во вторник. Каракас обязуется провести конкурентные выборы в стране под международным наблюдением в следующем году, а Вашингтон - ослабить санкции в отношении венесуэльской нефти, сообщила газета.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+13,8% и +6,7% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+13,3%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+8,8%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+7,7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+7,5%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+7,1%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (+6,6%).

Подешевели акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-5,8%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-5%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,1%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-2,4%) и скорректировались вниз после 2-дневного ралли после IPO акции ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-5,1%, объем торгов превысил 3,175 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,23 млрд рублей (из них 12,99 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,81 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 10,32 млрд рублей на акции ПАО "Группа Позитив").