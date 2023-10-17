Цены евробондов РФ во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное падение UST

Москва. 17 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 4 базисных пункта - до 63,49% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 9,82% годовых). Котировки облигаций с погашением в 2042 году остались на уровне предыдущего дня - 67,26% от номинала (доходность - 9,02% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 12 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 34,68% от номинала (доходность - 15,59% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 38 базисных пунктов - до 55,09% от номинала (их доходность выросла на 37 базисных пунктов, составив 30,77% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 18 базисных пунктов - до 53,99% от номинала (их доходность снизилась на 9 базисных пунктов и составила 23,24% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене за день 35 базисных пунктов, подешевев до 49,64% от номинала (доходность выросла на 17 базисных пунктов, до 19,21% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 9 базисных пунктов, составив 65,43% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 17 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник вновь снижаются, отыгрывая ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) в течение продолжительного времени.

Доходность гособлигаций США растет в ходе торгов 17 октября на фоне публикации новой порции макроэкономической статистики, а также новости о планируемой поездке президента США Джо Байдена в Израиль. Ставка двухлетних госбумаг выросла до 5,19% годовых с 5,11% днем ранее, десятилетних - до 4,84% с 4,71%, тридцатилетних - до 4,96% с 4,85% годовых.

Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Результат существенно превзошел прогнозы аналитиков: респонденты Trading Economics в среднем ожидали увеличения показателя на 0,3%, The Wall Street Journal - на 0,2%. При этом данные за август были пересмотрены в сторону повышения - до роста на 0,8% с 0,6%. Кроме того, объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Аналитики не ожидали изменения показателя. В августе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство не изменилось, в то время как ранее было объявлено о его росте на 0,4%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, вероятность ее сохранения на прежнем уровне по итогам следующего заседания Федеральной резервной системы оценивается рынком более чем в 88%. При этом шансы на то, что она будет поднята на 25 базисных пунктов в декабре, составляют почти 39%, по данным CME FedWatch.