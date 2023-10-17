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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет прогнозную цену акций BofA на уровне $35
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17 октября 2023 года 18:25
"БКС МИ" сохраняет прогнозную цену акций BofA на уровне $35
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет прогнозную стоимость акций Bank of America Corp. (BofA) на уровне $35 за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. "Bank of America - наш топ-пик в банковском секторе - опубликовал позитивные финансовые результаты за III квартал 2023 года. Процентная маржа продолжает рост, операционные издержки под контролем, качество активов снижается, но остается лучше прогнозов", - отмечают эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BOFA-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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