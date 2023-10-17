Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Pfizer до $43

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Pfizer Inc. до $43 за штуку, сообщается в обзоре старшего аналитика инвестиционной компании Ильи Зубкова.

Рекомендация покупать" для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами ввиду привлекательных оценок и сильного нековидного бизнеса эмитента.

"Компания опубликовала корректировки к договору с правительством о поставках препаратов для лечения и профилактики COVID-19, обусловившие значительное понижение гайденса на 2023 год. На наш взгляд, это может быть кульминацией "ковидоцентричного" подхода инвесторов к компании. В дальнейшем их внимание переключится на долгосрочные перспективы ее бизнеса. На наш взгляд, Pfizer за последние два года сделала необходимое количество стратегических инвестиций, чтобы обеспечить себе стабильный рост до конца десятилетия", - указывает Зубков.

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