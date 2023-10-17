Рубль днем демонстрирует смешанную динамику к доллару и евро с учетом снижения американской валюты на рынке Forex

Москва. 17 октября. Доллар США слегка дешевеет, евро, напротив, подрастает на Московской бирже днем во вторник. Рубль немного понижается к бивалютной корзине в условиях более значительного ослабления в паре с евро.

Курс доллара США составил 97,34 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 5,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,87 руб./EUR1, подорожав на 36,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,3 копейки, до 99,83 руб. Курс китайского юаня снизился на 1,9 копейки, до 13,28 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительную смешанную динамику к доллару и евро вслед за движением пары "евро-доллар" на рынке Forex. Доллар США дешевеет к большинству мировых валют, в том числе, к евро в ожидании сентябрьских отчетов о динамике розничных продаж и промпроизводства в США, выход которых запланирован на 15:30 и 16:15 МСК во вторник соответственно.

Кроме того, на этот день запланированы выступления члена совета управляющих американского ЦБ Мишель Боуман и главы Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томаса Баркина.

Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил накануне, что Федрезерву, по его мнению, не следует продолжать подъем базовой процентной ставки, поскольку американский малый бизнес серьезно страдает от ужесточения денежно-кредитной политики.

Участники внутреннего валютного рынка продолжают внимательно следить за новостями относительно обязательной продажи валютной выручки с целью стабилизировать курс рубля, о введении которой было объявлено на прошлой неделе, и другими официальными заявлениями властей РФ.

Правительство РФ на ближайшем заседании рассмотрит законопроект, позволяющий Банку России получать информацию о валютной выручке и активах "дочек" российских экспортеров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кабмина.

Соответствующие поправки Минфин подготовил в закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Как пояснили "Интерфаксу" в Минфине, законопроект готовился на основе предложений Банка России, которому такие данные нужны для мониторинга.

Так, предполагается, что экспортеры будут предоставлять в ЦБ информацию о получении их "дочками", в том числе созданными в соответствии с законодательством иностранных государств и находящимися за пределами РФ, денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями договоров, а также об активах и обязательствах, номинированных и подлежащих оплате в иностранной валюте в пользу нерезидентов.

"Российская валюта во вторник остается стабильной. Торгуется на прежнем уровне - 97 по отношению к доллару США. Для дальнейшего укрепления рубля пока нет драйверов. Однако к концу месяца ситуация может измениться. Экспортеры начнут готовиться к очередному налоговому периоду, могут выйти на рынок и предложить дополнительный объем валюты на продажу. Пик выплат НДПИ за сентябрь приходится на 30 октября 2023 года", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"Рубль в понедельник не показывал выраженную динамику. Новые меры валютного контроля, хоть и вступили вчера в силу, но пока не предполагают резкое наращивание продаж валюты в ближайшей перспективе. Сегодняшние сообщения о том, что валютное регулирование будет распространяться и на дочерние фирмы в других странах, вряд ли в моменте существенно повлияют на рубль. В целом курс пары "доллар-рубль" пока может продолжить находиться вблизи 96,5-98,5 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть растут днем во вторник на фоне ослабления доллара США и ввиду продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК во вторник составляет $89,89 за баррель, что на 0,29% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,18%, до $86,78 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,1% в ходе торгов во вторник, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Росту цен на нефть также способствуют опасения, связанные с конфликтом Израиля и радикального движения ХАМАС. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник нанесла серию воздушных ударов по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.

Банк России во вторник, 17 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 717 млрд рублей (при лимите 2 трлн 250 млрд рублей и спросе 1 трлн 717 млрд рублей) в среднем по ставке 12,92% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 10 октября, банки разместили 2 трлн 120 млрд рублей (при лимите 2 трлн 120 млрд рублей и спросе 2 трлн 127,1 млрд рублей) в среднем по ставке 12,87% годовых.