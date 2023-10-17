SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив акции "Группы Позитив", отмечается в комментарии инвестбанка.

Таким образом, в подборку вошли "Башнефть", HeadHunter, ЦИАН, "Распадская", "Черкизово", "ТМК" , "НоваБев Групп", "Россети Центр", Globaltrans, "РусАгро" и "Артген биотех".

"Мы исключаем акции "Группы Позитив" из состава топ-списка после сообщения о том, что компания рассматривает возможность дополнительной эмиссии акций для программы мотивации сотрудников. Объем новой эмиссии может составить 25% от капитала компании при росте ее капитализации в два раза. Потенциальная допэмиссия может негативно повлиять на показатель прибыли на акцию для акционеров", - отмечается в комментарии.

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