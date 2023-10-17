Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций Netflix

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Netflix Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $450 за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова.

"Эмитент планирует освоить рынок видеоигр путем их создания по мотивам популярных фильмов и телепередач компании. Если Netflix удастся занять около 5% доли рынка видеоигр США, это позволит ей увеличить выручку примерно на $3 млрд (что составляет 5,5% от прогнозируемой нами выручки на 2027 год). Считаем, что новость создает позитивный фон для котировок бумаг компании", - указывают эксперты.

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