Внимание трейдеров в США направлено на квартальные отчеты крупных компаний

Фондовые индексы США выросли в понедельник. Фондовые индексы Азии растут на торгах во вторник. Цены на нефть слабо опускаются во вторник утром.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник, несмотря на усиление геополитической напряженности.

Внимание трейдеров направлено на квартальные отчеты ряда крупных компаний, которые будут обнародованы на этой неделе, в том числе Tesla (SPB: TSLA) Inc., Netflix Inc. (SPB: NFLX) и Procter & Gamble Co. (SPB: PG), а также банков Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc., Bank of America Corp. (SPB: BAC) и Morgan Stanley (SPB: MS).

"Фондовый рынок держался хорошо в понедельник, несмотря на ближневосточный конфликт, поскольку война в этом регионе не будет иметь серьезных последствий для американских акций, если она не разрастется", - отмечает главный инвестиционный директор Apollon Wealth Management Эрик Штернер.

Также есть ожидания, что тенденция в результатах американских компаний в этом сезоне отчетности сменится на более благоприятную, говорит эксперт.

Тем не менее, опасения, связанные с возможностью усиления конфликта на Ближнем Востоке, будут оставаться по крайней мере фоном для американского рынка акций в ближайшее время, пишет Market Watch.

Статданные по экономике США, опубликованные в понедельник, показали снижение производственной активности в Нью-Йорке, хотя и менее значительное, чем ожидали эксперты. Октябрьский индекс Empire Manufacturing опустился до минус 4,6 пункта с 1,9 пункта в сентябре, сообщил Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал более существенное падение - до минус 7 пунктов. Значение индекса ниже нулевой отметки говорит о спаде деловой активности в регионе.

Во вторник министерство торговли США обнародует данные о розничных продажах в стране за сентябрь, а Федеральная резервная система - отчет о динамике промпроизводства.

В числе лидеров роста среди компаний Dow Jones Industrial Average в понедельник оказались акции Travelers Cos. (SPB: TRV) Inc. (+2,1%), Nike Inc. (SPB: NKE) (+2,1%), Intel Corp. (SPB: INTC) (+1,6%), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (+1,5%), а также Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (+1,1%).

Бумаги Pfizer Inc. (SPB: PFE) прибавили в цене 3,6%, несмотря на резкое ухудшение фармацевтической компанией прогнозов выручки и скорректированной прибыли на 2023 год из-за сокращения продаж средств против коронавируса.

Другой производитель вакцин от COVID-19 - Moderna Inc. (SPB: MRNA) - подтвердил прогноз продаж вакцин на этот год на уровне $6-8 млрд. Если продажи вакцин в США составят порядка 50 млн доз, выручка будет в нижней половине прогнозного диапазона, если они достигнут 100 млн доз - выручка будет в его верхней половине, отмечают в Moderna.

В компании предупредили, что аккуратно оценить потенциальные продажи за весь 2023 год на данный момент не могут, но рассчитывают представить свой прогноз вместе с квартальной отчетностью 2 ноября. Акции Moderna подешевели на 6,5%.

Бумаги Lululemon Athletica (SPB: LULU) Inc., производителя и ритейлера спортивной одежды, подорожали на 10,3%. В пятницу S&P Dow Jones Indices сообщила, что акции Lululemon будут включены в индекс S&P 500 с 18 октября. Они сменят в индексе бумаги Activision Blizzard (SPB: ATVI) Inc. после закрытия Microsoft Corp. сделки по покупке этой компании.

Акции News Corp (SPB: NWS) подорожали на 4,7%. В воскресенье газета The Wall Street Journal сообщила, что инвестор-активист Starboard Value приобрел долю в медиакомпании News Corp и планирует настаивать на проведении изменений в ней. Starboard полагает, что News Corp недооценена и готов предложить стратегические изменения, в том числе продажу принадлежащего компании бизнеса в сфере онлайн-операций с недвижимостью.

Цена бумаг оператора сети аптек CVS Health Corp. (SPB: CVS) опустилась на 0,1% по итогам торгов. Компания сообщила, что ее главный финансовый директор Шон Гертен берет вынужденный отпуск в связи медицинскими проблемами в его семье.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник увеличился на 314,25 пункта (0,93%) и составил 33984,54 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 45,85 пункта (1,06%) - до 4373,63 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 160,75 пункта (1,2%) и составил 13567,98 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник вслед за подъемом Уолл-стрит накануне.

Американский рынок акций вырос по итогам торгов в понедельник на оптимизме в отношении сезона корпоративных отчетов, перевесившем влияние повышения доходности гособлигаций.

В АТР инвесторы также ждут важных экономических данных из Китая, которые будут опубликованы в среду.

Как ожидается, ВВП КНР в третьем квартале вырос на 4,4% в годовом выражении, что означает существенное замедление темпов подъема по сравнению с 6,3% во втором квартале. В среду также будет обнародована статистика китайского промпроизводства, розничных продаж и капвложений за сентябрь.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК повысился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%.

В число лидеров роста среди компонентов Hang Seng входят акции технологических компаний: бумаги Xiaomi (SPB: 1810) дорожают на 3,4%, Semiconductor Manufacturing International - на 3%, Lenovo - на 2,9%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,3%. Также заметно увеличивается капитализация банка ICBC (+2,1%) и нефтегазовой Sinopec (+2,2%).

При этом снижается рыночная стоимость оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 2,4%, интернет-гиганта Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 1,4% и фармацевтической Sinopharm - на 1,2%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:37 МСК увеличилось на 1%.

Активный рост демонстрируют бумаги технологических компаний, включая Tokyo Electron (+2,1%), SoftBank Group (+2,4%), Keyence (+1,1%), Advantest (+0,9%) и Disco Corp. (+1,6%). Кроме того, дорожают акции автомобильной Toyota Motor (+0,2%), продавца одежды Fast Retailing (+0,7%) и конгломерата Sony Group (+1,2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:38 МСК прибавил 1,1%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, повысились на 2,8%, авиакомпании Korean Air Lines - на 0,7%. Цена бумаг сталелитейной Posco, в свою очередь, снизилась на 0,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка поднялся на 0,4%.

Резервный банк Австралии (RBA), в октябре оставивший размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых, рассматривал возможность ее повышения на соответствующем заседании, говорится в его протоколе. При этом члены совета управляющих отметили, что месячная инфляция указывает на по-прежнему слабый прогресс в сдерживании роста цен на услуги, а денежно-кредитная политика влияет на экономику с опозданием.

"Совет управляющих имеет низкую терпимость к более медленному, чем сейчас ожидается, возврату инфляции на целевой уровень", - подчеркивается в протоколе. ЦБ может потребоваться дополнительно ужесточить политику, но решение будет зависеть в том числе от поступающих данных. Цель регулятора по инфляции - 2-3%. Ее планируется достичь в конце 2025 года.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла в Сиднее на 0,9% и 1,2% соответственно. Акции ведущих австралийских банков также подорожали: Commonwealth Bank - на 0,5%, Westpac Banking, National Australia Bank и ANZ Group - на 0,8%.

Цены на нефть слабо опускаются на торгах во вторник, внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации на Ближнем Востоке.

Реакция рынка на противостояние Израиля и ХАМАС будет сдержанной, если не произойдет дальнейшего разрастания конфликта, отмечает аналитик Mizuho Bank Ltd. в Сингапуре Вишну Варатан. Скачок цен на нефть к отметкам в $100-120 за баррель не является базовым сценарием банка, однако риск такого подъема является высоким и продолжает расти, говорит эксперт.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск во вторник составляет $89,63 за баррель, что на $0,02 (0,02%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В понедельник цена этих контрактов уменьшилась на $1,24 (1,4%), до $89,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,16 (0,18%), до $86,5 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,03 (1,2%), до $86,66 за баррель.

Снижению цен на нефть в понедельник способствовали сообщения СМИ о том, что США намерены смягчить санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.

По данным газеты The Washington Post, правительства США и Венесуэлы достигли соглашения, о котором могут объявить уже во вторник. Каракас обязуется провести конкурентные выборы в стране под международным наблюдением в следующем году, а Вашингтон - ослабить санкции в отношении венесуэльской нефти, сообщила газета.