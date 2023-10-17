"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную цену GDR X5 на уровне 2600 руб

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость депозитарных расписок (GDR) X5 Retail Group на уровне 2600 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой.

"Ритейлер X5, управляющий сетями магазинов "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", опубликовал операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года. Компании удается сохранять рост сопоставимого трафика. На это позитивно влияют высокая доля участников программы лояльности в общих продажах и увеличение количества продукции под собственной торговой маркой. Средний чек ожидаемо вырос на фоне ускорения инфляции, - указывает эксперт. - Компания сохраняет уверенные темпы по открытию новых магазинов сетей "Пятерочка" и "Чижик", что поддерживает двузначный рост выручки. Мы считаем, что у бумаг компании еще есть потенциал к росту и сохраняем целевую цену на уровне 2600 рублей за расписку".

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