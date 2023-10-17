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17 октября 2023 года 11:35

Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, динамика "фишек" смешанная

Москва. 17 октября. Рынок акций РФ утром во вторник умеренно подрос по индексам вслед за мировыми фондовыми площадками и на фоне наметившейся коррекции нефти; индекс МосБиржи протестировал 3240 пунктов во главе с бумагами "РусГидро". Инвесторы ожидают новостей с китайского форума "Один пояс, один путь", где будет участвовать президент РФ В. Путин.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3237,72 пункта (+0,1%, максимум сессии - 3246,09 пункта), индекс РТС - 1047,54 пункта (+0,1%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 2,8%.

Доллар стоит 97,37 рубля (-0,03 рубля).

Подорожали акции "РусГидро" (+2,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,2%), OZON (MOEX: OZON) (+0,2%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Ритейлер "Лента" (MOEX: LNTA) (+2%) подтвердил долгосрочный прогноз по достижению выручки в 1 трлн рублей в 2025 году, говорится в сообщении компании. Кроме того, компания заявила, что опубликует обновление по стратегии после объявления результатов за III квартал, которые, согласно данным на сайте ритейлера, планируется опубликовать 23 октября.

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,2% "префы").

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи постепенно приближается к верхней границе бокового коридора последних месяцев в районе 3300 пунктов. Утром во вторник внешний фон в целом располагает к умеренному подъему, однако о выходе за пределы боковика можно говорить только при закреплении индекса МосБиржи выше 3300 пунктов. В краткосрочной перспективе возможно некоторое торможение, однако на среднесрочном горизонте ожидается продолжение роста российского рынка, полагают эксперты.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть накануне просела на фоне ожиданий ослабления американских санкций в отношении нефтегазового экспорта из Венесуэлы. Это может смягчить дефицит поставок на мировых рынках. Также снижение могло быть связано с частичным закрытием спекулятивных позиций, открытых в пятницу вечером в расчете на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Тем не менее, в случае развития коррекционного роста котировки могут обновить максимумы начала недели и вернуться в более высокий торговый диапазон. Сохранение геополитических рисков располагает к подобной динамике, считает эксперт.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи во вторник останется в зоне 3200-3250 пунктов.

Акции Сбербанка поддержали заявления представителей Минфина о том, что не исключена возможность выплаты дивидендов банком в размере больше 50% от чистой прибыли. Акции МосБиржи вплотную приблизились к историческим максимумам.

Тем не менее, аналитик опасается, что во вторник импульс к росту ослабнет, а индекс МосБиржи останется в зоне 3200-3250 пунктов. "По нашему мнению, рынок выглядит уже несколько перегретым, да и нефть выше не идет. Так что для выхода индекса МосБиржи на максимумы года нужны дополнительные новостные триггеры. В числе корпоративных событий дня можно выделить операционные результаты Х5 и торги последний день с учетом дивидендов акций "АЛРОСА". В центре внимания инвесторов будет и стартовавший визит президента РФ Путина в КНР", - отмечает Локтюхов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ нуждается в свежих драйверах роста.

Поддержку нефти накануне оказала информация Минфина РФ о том, что спред российской нефти к эталону сократился до $10 за баррель - это говорит о том, что нефтяники сумели решить вопрос с логистикой. До начала СВО нефть Urals торговалась дешевле Brent обычно на $2-4 из-за более высокой сернистости. Так что потенциал дальнейшего сокращения спреда есть, но маловероятно, что он дойдет до прежних величин.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай. Очень часто во время таких визитов крупные компании подписывают большие контракты, поэтому стоит обратить внимание на акции "Роснефти", "Газпрома" (MOEX: GAZP), "НОВАТЭКа", а также транспортных компаний.

Поддержку акциям ВТБ и Сбербанка оказали заявления главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что государство может изъять часть сверхдоходов у банков через повышенные дивиденды. Сценарий выглядит вполне реалистичным, и при его реализации обогатятся частные инвесторы, считает эксперт.

В целом индекс МосБиржи сумел закрепиться выше промежуточного сопротивления 3200 пунктов, открыв себе дорогу на 3300 пунктов. Но для такого движения нужны новые драйверы, которых пока не видно, считает Антонов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,9-1,2%, рынок сфокусировался на сезоне корпоративной отчетности, несмотря на усиление геополитической напряженности.

Тем не менее, опасения, связанные с возможностью усиления конфликта на Ближнем Востоке, будут оставаться по крайней мере фоном для американского рынка акций в ближайшее время, пишет Market Watch.

Статданные по экономике США, опубликованные в понедельник, показали снижение производственной активности в Нью-Йорке, хотя и менее значительное, чем ожидали эксперты. Октябрьский индекс Empire Manufacturing опустился до минус 4,6 пункта с 1,9 пункта в сентябре, сообщил Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал более существенное падение - до минус 7 пунктов. Значение индекса ниже нулевой отметки говорит о спаде деловой активности в регионе.

В Азии во вторник также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавили 0,2-0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне понедельника).

Во вторник министерство торговли США обнародует данные о розничных продажах в стране за сентябрь (15:30 МСК), а Федеральная резервная система - отчет о динамике промпроизводства (16:15 МСК).

В АТР инвесторы также ждут важных экономических данных из Китая, которые будут опубликованы в среду.

Как ожидается, ВВП КНР в III квартале вырос на 4,4% в годовом выражении, что означает существенное замедление темпов подъема по сравнению с 6,3% во втором квартале. В среду также будет обнародована статистика китайского промпроизводства, розничных продаж и капвложений за сентябрь.

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались, внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $89,86 за баррель (+0,3% и -1,4% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $86,8 за баррель (+0,2% и -1,2% накануне).

Снижению цен на нефть в понедельник способствовали сообщения СМИ о том, что США намерены смягчить санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.

По данным газеты The Washington Post, правительства США и Венесуэлы достигли соглашения, о котором могут объявить уже во вторник. Каракас обязуется провести конкурентные выборы в стране под международным наблюдением в следующем году, а Вашингтон - ослабить санкции в отношении венесуэльской нефти, сообщила газета.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+10,7% и +5,3% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+9,6%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+8%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+7% и +5% "префы"), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+5%).

Подешевели акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-4%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-2,8%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,26 млрд рублей (из них 2,5 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 2,34 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,37 млрд рублей на акции "Группа Позитив").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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