"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Etalon

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив цены бумаг Etalon и рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре аналитиков.

"Активная региональная экспансия позволяет эмитенту наращивать продажи двузначными темпами, что соответствует стратегии компании. В денежном выражении продажи в III квартале 2023 года достигли рекорда. При этом долговая нагрузка Etalon остается комфортной", - указывают эксперты.

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