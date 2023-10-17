Снижение доходностей ОФЗ может приостановиться во вторник - SberCIB

Снижение доходностей рублевых гособлигаций может приостановиться на торгах во вторник, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Участники рынка закладывают в котировки риск-премию перед недельными аукционами, которые проходят в среду. В целом мы считаем текущие доходности ОФЗ заниженными, учитывая риски повышения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в конце октября", - пишут эксперты в комментарии.

Рубль во вторник может остаться стабильным и укрепиться лишь до 97 руб./$1, поскольку до налоговых выплат еще две недели, а новых значимых факторов пока нет, отмечают в инвестбанке.

"Мы ожидаем, что цены на нефть марки Brent могут снизиться до $89 за баррель", - указывают в SberCIB.

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