Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг "покупать" для акций Positive Technologies

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Positive Technologies, сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Компания объявила в понедельник, что совет директоров актуализировал дивидендную политику. эмитент будет ежегодно направлять на выплаты дивидендов от 25% до 50% показателя управленческой отчетности "Чистая прибыль без учета капитализации расходов" (NIC). Это соответствует практике, сложившейся в последнее время. Positive Technologies - одна из немногих компаний на рынке и с привлекательной дивидендной доходностью, и с высокими темпами роста бизнеса. Актуализация дивидендной политики позволит инвесторам лучше прогнозировать ожидаемые выплаты. Мы подтверждаем позитивный взгляд на акции компании", - указывает эксперт.

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