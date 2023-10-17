Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 17 октября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе наметившейся стабилизации курса рубля после подписания президентом РФ указа о введении сроком на 6 месяцев обязательной продажи валютной выручки экспортерами, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник, несмотря на усиление геополитической напряженности. Внимание трейдеров направлено на квартальные отчеты ряда крупных компаний, которые будут обнародованы на этой неделе, в том числе Tesla (SPB: TSLA), Netflix и Procter & Gamble, а также банков Goldman Sachs, Bank of America и Morgan Stanley (SPB: MS).

Статданные по экономике США, опубликованные в понедельник, показали снижение производственной активности в Нью-Йорке, хотя и менее значительное, чем ожидали эксперты. Октябрьский индекс Empire Manufacturing опустился до минус 4,6 пункта с 1,9 пункта в сентябре, сообщил Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал более существенное падение - до минус 7 пунктов. Значение индекса ниже нулевой отметки говорит о спаде деловой активности в регионе. Во вторник министерство торговли США обнародует данные о розничных продажах в стране за сентябрь, а Федеральная резервная система - отчет о динамике промпроизводства.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник вслед за подъемом Уолл-стрит накануне. В АТР инвесторы также ждут важных экономических данных из Китая, которые будут опубликованы в среду. Как ожидается, ВВП КНР в III квартале вырос на 4,4% в годовом выражении, что означает существенное замедление темпов подъема по сравнению с 6,3% во II квартале. В среду также будет обнародована статистика китайского промпроизводства, розничных продаж и капвложений за сентябрь.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК повысился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 1,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:38 МСК прибавил 1,1%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка поднялся на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют яркой динамики на торгах во вторник, внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации на Ближнем Востоке. Реакция рынка на противостояние Израиля и ХАМАС будет сдержанной, если не произойдет дальнейшего разрастания конфликта, отмечает аналитик Mizuho Bank Ltd. в Сингапуре Вишну Варатан. Скачок цен на нефть к отметкам в $100-120 за баррель не является базовым сценарием банка, однако риск такого подъема является высоким и продолжает расти, говорит эксперт.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск во вторник составила $89,79 за баррель, что на 0,16% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В понедельник цена этих контрактов уменьшилась на 1,4%, до $89,65 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени всего на 0,02%, до $86,64 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,2%, до $86,66 за баррель.

Снижению цен на нефть в понедельник способствовали сообщения СМИ о том, что США намерены смягчить санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. По данным газеты The Washington Post, правительства США и Венесуэлы достигли соглашения, о котором могут объявить уже во вторник. Каракас обязуется провести конкурентные выборы в стране под международным наблюдением в следующем году, а Вашингтон - ослабить санкции в отношении венесуэльской нефти, сообщила газета.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 16 октября снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,996 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,79 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос всего на 0,01% и составил 105,98 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (14-16 октября) прибавил 0,08%, поднявшись до 857,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+1,17%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+1,07%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,48%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (-3,3%), "Почта России-001Р-10" (-0,81%) и "АФК Система-1Р-24" (-0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Моторика" установило ставку 1-го купона дебютных 3-летних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей на уровне 15,75% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через год в размере 16,71% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 9-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости бондов, в дату выплаты 10-го купона - 20% от номинала, 11-го купона - 30%, 12-го купона - 40%. Сбор заявок на выпуск прошел 16 октября. Техразмещение запланировано на 18 октября.

Частная пивоварня "Афанасий" 19 октября начнет размещение дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Датой окончания размещения станет 15 апреля 2024 года либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 7-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-04 на уровне 13,8% годовых. Эмитент разместил выпуск объемом 80 млрд рублей в октябре 2020 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга составила 7,25% годовых. Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 165 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Структура выпуска предполагает, что на эту дату и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 5 лет после размещения (с 11-го по 20-й купоны) step-up составит 45 базисных пунктов, через 10 лет и каждые последующие 5 лет (с 21-го купона и далее) - 95 базисных пунктов. ЦБ РФ 5 июня 2020 года зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций РЖД серии 001Б объемом до 370 млрд рублей. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.